Зеленський посварився з ветеранами у Золотому: "Я ж не лох, зброю приберіть"

Копирайт изображения "Останній блокпост" Image caption Президент Володимир Зеленський і Денис Янтар, представник "Нацкорпусу" і "Останнього блокпосту"

Президент Володимир Зеленський у суботу побував на Донбасі, де поспілкувався з ветеранами, які організували "Останній блокпост" на знак протесту проти можливого розведення військ. Розмова вийшла емоційною.

Відео її частини було опубліковане на Facebook-сторінці "Останній блокпост. Ні капітуляції".

"Пофіг, з ким перемир'я"

Копирайт изображения "Останній блокпост" Image caption Президент попив чаю з ветеранами, але потім емоції трохи розпалилися

Спочатку мова йшла про перспективи розведення сил біля Золотого.

"Я приїхав поговорити з людьми, які тут живуть, яке їхнє ставлення, що вони про це думають, яка статистика обстрілів, як вони до нас ставляться, як вони поважають українських військових", - розповів глава держави.

Зеленський також попив чаю з ветеранами.

"Місцеві люди хочуть відведення... Мені здається, що ми всі маємо працювати, щоб завершити війну. Але тут все ж головні наші військові. При всій повазі до вас, тут є командири і командуючий ООС, і саме вони займаються безпекою", - наголосив Володимир Зеленський.

А на слова одного з ветеранів про сумнівність переговорів з так званими "ДНР" і "ЛНР" президент відповів: "Та мені пофіг, з ким воно (Перемир'я. - Ред.) підписане. Нам же треба території повернути і припинити вбивства".

"Приберіть зброю"

Утім, завершення розмови пройшло трохи на підвищених емоціях.

Розмовляли вже російською.

Як можна робити висновок з відео, Володимир Зеленський закликав учасників "Останнього блокпосту" "прибрати зброю".

У відповідь ветерани передали лист президенту від учасників акцій "Ні капітуляції".

"Ми б хотіли все це обговорити і формалізувати. Щоб не було, як у Петра Олексійовича… Меморандум…" - звернувся до Зеленського ветеран полку "Азов" Денис Янтар, який у розмові з президентом представляв "Останній блокпост".

На що Володимир Зеленський зазначив, що він прийшов поговорити про зброю, а тут почали "переводити стрілки".

"Нам зайти зброю забрати, чи що? Я не розумію, чим ми зараз завершимо розмову", - запитав президент.

Водночас він пообіцяв прочитати лист, який йому передали, але додав, що "не побачив розуміння" щодо питання зброї.

"Денис, послухай мене. Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я до тебе прийшов і сказав: зброю приберіть. А ти мене не переводь на акції… Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь "лопух" стоїть. Те переводиш мене на іншу тему?", - продовжив глава держави.

А помічник президента Андрій Єрмак, який був присутній на зустрічі, додав: "Передадуть лист, ми його прочитаємо. А те, що зброя є у будинку - ми це знаємо".

Володимир Зеленський також наголосив: "Є демократія, а є ситуація в країні. І від демократії і від якихось серйозних речей, незаконних... Ми до вас серйозно звертаємося по-людськи: просто приберіть. Хлопці, ви воювали, тому вас просто поважаю".

У відповідь Денис Янтар сказав: "Будемо робити по закону. Ми вас почули".

Після чого президент залишив "Останній блокпост".

"Легальна зброя"

Копирайт изображения Денис Янтар Image caption Денис Янтар (праворуч) воював у складі полку "Азов", зокрема у Широкиному

У розмові з BBC News Україна Денис Янтар розповів, що загалом розмова з президентом була спокійною, однак емоції з'явилися пізніше, коли мова зайшла про зброю.

За його словами, розмова вийшла такою емоційною, адже на ній було "багато хлопців, які бачили наслідки попередніх розведень".

Також Денис Янтар наполягає, що зброя, яка є у когось з ветеранів на "Останньому блокпосту" - легальна.

"Це травматична, чи якась інша легальна зброя. Ми ж на території України, де можна з собою мати легальну зброю", - розповів Денис Янтар.

Він також відзначив, що не знає про якісь обмеження на ввезення зброї у зону ООС.

В "Особливому порядку" про Операцію об'єднаних сил на Донбасі, опублікованому на сайті Міноборони, немає згадок про обмеження ввезення на територію Донецької і Луганської областей легальної зброї.

Водночас там говориться про "недопущення несанкціонованого ввезення (вивезення) до (з) району проведення операції зброї".

Також поліція та інші сили, які беруть участь в ООС, можуть "тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, виводити громадян з окремих ділянок місцевості та об'єктів".

У партії "Нацкорпус", яка є організатором "Останнього блокпосту", кажуть, що ніколи не приховували, що закликали людей з "особистою законною зброєю" долучатися до акції.

"Якщо є бажання у президента, то після цієї розмови цілком можна вийти на конструктив", - резюмував Денис Янтар.

Він - голова миколаївського осередку "Нацкорпусу", ветеран боїв у Широкиному в складі полку "Азов".

Нацкорпус організував акцію "Останній блокпост" у Золотому на початку жовтня, що біля лінії фронту на Донбасі, як протест проти можливого розведення сил на цій ділянці.

"Ці люди зорганізувалися, приїхали сюди, на свою рідну землю, в українське селище Золоте для того, щоб залишитись тут навіть, якщо влада кине їх напризволяще, навіть, якщо будуть виведені війська, для того, щоб тут не з'явилося жодного сепаратиста", - заявив тоді лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.

Водночас сам початок акції позначився конфліктами, коли ветерани, які їхали до Золотого, 9 жовтня побилися з поліцією через те, що правоохоронці не хотіли пропускати одного з них".

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