Штаб ООС: ветерани, які говорили з Зеленським, - нелегали

Копирайт изображения "Останній блокпост"

Прес-центр Операції об'єднаних сил заявив, що ветерани, які у суботу спілкувалися з президентом Зеленським на Луганщині, не належать до жодного підрозділу ЗСУ і "перебувають у Золотому зі зброєю нелегально".

"У поширеному сьогодні в соціальних мережах відео президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у населеному пункті Золоте Луганської області, поспілкувався з людьми у військовій формі. Ці люди перебували у приватному будинку і представилися добровольцями", - йдеться у повідомленні.

Однак, за словами прес-центру ООС, "вони не є представниками будь-яких силових відомств чи Збройних Сил України, уповноважених перебувати та діяти у районі проведення операції Об'єднаних Сил".

Там також додали, що за законом про про операцію Об'єднаних Сил, "чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю".

"Люди, які спілкувалися з Президентом, не належать до жодної з таких категорій, а відтак перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи вказаний Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка", - підсумували у прес-центрі штабу ООС.

Емоційна розмова

Перед цим Володимир Зеленський поговорив з учасниками акції "Останній блокпост", які виступають проти розведення сил на Донбасі.

Президент звинуватив їх у тому, що вони перебувають в зоні ООС зі зброєю.

"Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я до тебе прийшов і сказав: зброю приберіть. А ти мене не переводь на акції… Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь "лопух" стоїть. Те переводиш мене на іншу тему?", - заявив глава держави у розмові з ексбійцем "Азову" Денисом Янтарем.

А помічник президента Андрій Єрмак, який був присутній на зустрічі, додав: "Передадуть лист, ми його прочитаємо. А те, що зброя є у будинку - ми це знаємо".

Володимир Зеленський також наголосив: "Ми вже починаємо втомлюватися. Є демократія, а є ситуація в країні. І від демократії і від якихось серйозних речей, незаконних... Ми до вас серйозно звертаємося по-людськи: просто приберіть. Хлопці, ви воювали, тому вас просто поважаю".

У відповідь Денис Янтар сказав: "Будемо робити по закону. Ми вас почули".

Після чого президент залишив "Останній блокпост".

Учасники акції наполягають на тому, що вся зброя, яка у них є, легальна.

"Легальна зброя"

Копирайт изображения Денис Янтар Image caption Денис Янтар (праворуч) воював у складі полку "Азов", зокрема у Широкиному

У розмові з BBC News Україна Денис Янтар розповів, що загалом розмова з президентом була спокійною, однак емоції з'явилися пізніше, коли мова зайшла про зброю.

За його словами, розмова вийшла такою емоційною, адже на ній було "багато хлопців, які бачили наслідки попередніх розведень".

Також Денис Янтар наполягає, що зброя, яка є у когось з ветеранів на "Останньому блокпосту" - легальна.

"Це травматична, чи якась інша легальна зброя. Ми ж на території України, де можна з собою мати легальну зброю", - розповів Денис Янтар.

Він також відзначив, що не знає про якісь обмеження на ввезення зброї у зону ООС.

В "Особливому порядку" про Операцію об'єднаних сил на Донбасі, опублікованому на сайті Міноборони, немає згадок про обмеження ввезення на територію Донецької і Луганської областей легальної зброї.

Водночас там говориться про "недопущення несанкціонованого ввезення (вивезення) до (з) району проведення операції зброї".

Також поліція та інші сили, які беруть участь в ООС, можуть "тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, виводити громадян з окремих ділянок місцевості та об'єктів".

У партії "Нацкорпус", яка є організатором "Останнього блокпосту", кажуть, що ніколи не приховували, що закликали людей з "особистою законною зброєю" долучатися до акції.

"Якщо є бажання у президента, то після цієї розмови цілком можна вийти на конструктив", - резюмував Денис Янтар.

Він - голова миколаївського осередку "Нацкорпусу", ветеран боїв у Широкиному в складі полку "Азов".

Нацкорпус організував акцію "Останній блокпост" у Золотому на початку жовтня, що біля лінії фронту на Донбасі, як протест проти можливого розведення сил на цій ділянці.

"Ці люди зорганізувалися, приїхали сюди, на свою рідну землю, в українське селище Золоте для того, щоб залишитись тут навіть, якщо влада кине їх напризволяще, навіть, якщо будуть виведені війська, для того, щоб тут не з'явилося жодного сепаратиста", - заявив тоді лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.

Водночас сам початок акції позначився конфліктами, коли ветерани, які їхали до Золотого, 9 жовтня побилися з поліцією через те, що правоохоронці не хотіли пропускати одного з них".

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