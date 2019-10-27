США провели операцію проти лідера "Ісламської держави" - ЗМІ

Копирайт изображения AFP Image caption За непідтвердженими повідомленнями США здійснили рейд проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді

Американські військові провели операцію проти лідера групи "Ісламська держава", повідомляють американські ЗМІ.

Заяви про рейд проти Абу Бакр аль-Багдаді не підтвердилися.

Білий дім заявив, що президент США Дональд Трамп виступить з "великою заявою" в неділю, але не надав жодних подробиць.

Раніше пан Трамп написав у Twitter: "Щойно відбулося щось дуже значне!"

Посадовці, яких анонімно цитували різні ЗМІ, заявляють, що американські сили знищили лідера бойовиків під час рейду на північному заході Сирії.

Американський посадовець повідомив агентству Reuters, що операція дійсно була, але не зміг підтвердити смерть Багдаді.

Раніше помилково повідомлялося, що лідер ІД загинув.

Білий дім не підтвердив ні факт операції, ні її результат.

За повідомленнями Newsweek з посиланням на неназвані джерела, рейд здійснили сили спеціальних операцій після того, як отримали дані "оперативної розвідки".

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини та британська моніторингова група заявили, що в результаті обстрілу з гелікоптера було вбито дев'ять людей в сирійській провінції Ідліб, де знаходились "групи, пов'язані з Ісламською державою".

Офіційна заява Дональда Трампа запланована на 13:00 за Гринвічем у неділю.

Хто такий Абу Бакр аль-Багдаді?

Лідера ІД назвали найбільш розшукуваною людиною у світі.

У жовтні 2011 року США офіційно визнали його "терористом" і запропонували винагороду розміром 10 млн доларів за інформацію про його місцеперебування.

Абу Бакр аль-Багдаді має репутацію високоорганізованого та нещадного бойового тактика.

Він народився неподалік від Самарри, на північ від Багдада, в 1971 році, і його справжнє ім'я - Ібрагім Авад аль-Бадрі.

Згідно з повідомленнями, він був священиком в мечеті під час вторгнення США в 2003 році.

Деякі вважають, що він вже був джихадистом під час правління колишнього іракського лідера Саддама Хуссейна.

Інші припускають, що він зазнав радикалізації впродовж чотирьох років, які провів в американському таборі Букка, що на півдні Іраку, де утримували багатьох полонених командирів "Аль-Каїди".

Він з'явився 2010 року як лідер "Аль-Каїди" в Іраку, однієї з групувань, що об'єдналися з "Ісламською державою", і посів чільне місце під час спроби злиття з групуванням "Фронт Аль-Нусра" в Сирії.

На початку цього року "Ісламська держава" оприлюднила відео за участі людини, схожої на Багдаді. До цього його не бачили з 2014 року, коли він проголосив у Мосулі про відновлення частини "халіфату" в Сирії та Іраку.

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