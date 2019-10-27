Лідер "Ісламської держави" мертвий - Трамп
Лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді загинув під час спецоперації, проведеної в сирійській провінції Ідліб недалеко від кордону з Туреччиною. Про це повідомив президент США.
"Абу Бакр аль-Багдаді - мертвий. Він помер, підірвавши себе і трьох своїх дітей", - зазначив Дональд Трамп на пресконференції.
За його словами, рештки тіла аль -Багдаді були розкидані у тунелі, куди він втік під час переслідування.
"Він помер як собака, як боягуз. Він загинув після того, як забіг до тунелю, з якого не було виходу, верещав, плакав і кричав увесь шлях, - розповів Дональд Трамп. - Вбивця, який так сильно намагався залякати інших, останні свої хвилини провів у цілковитому страху, в цілковитій паніці та жаху, переляканий американськими військовими, які прийшли за ним".
Президент США повідомив, що жоден з американських військових не загинув під час операції, але була поранена одна з собак, яка переслідувала очільника "Ісламської держави".
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Натомість, за словами Дональда Трампа, було вбито кілька прихильників аль-Багдаді і отримано корисну інформацію про угруповання.
Окрім того, з будинку, в якому переховувався очільник "ІД", вивели живими та неушкодженими 11 дітей.
Президент США пообіцяв відплату іншим лідерам джихадистів.
"Ці дикі монстри не оминуть своєї долі, і суду перед Богом", - окреслив він їхнє майбутнє.
Дональд Трамп подякував за допомогу в операції Росії, Сирії, Туреччині, Іраку та сирійським курдам.
В операції брали участь лише американські військові, які прибули до схованки очільника "ІД" на восьми гелікоптерах. За словами Дональда Трампа, сирійські курди допомогли успіху операції збором розвідувальної інформації.
Селянин з села Баріша в провінції Ідліб на північному заході Сирії раніше описав BBC військову операцію, яка відбулася пізно в суботу ввечері.
За його словами, гелікоптери розпочали штурм, який тривав 30 хвилин, вистріливши ракетами по двох будинках і зрівнявши з землею ще один, перш ніж почали діяти спецпризначенці на землі.
"Щойно дещо надзвичайно важливе трапилося", - написав Дональд Трамп у Twitter приблизно о 1:00 за київським часом. На 15:00 за київським часом у Білому Домі було призначено пресконференцію президента США.
Командир курдських "Сирійських демократичних сил" Мазлум Абді повідомив у неділю у Twitter, що "історична успішна операція" стала результатом "спільної розвідувальної роботи" з США. За його словами, підготовка до операції тривала п'ять місяців.
Туреччина також заявила, що координувала зусилля з американськими військовими перед операцією, назвавши суботу "хорошим днем для гарних хлопців".
Рейд був здійснений американськими силами спеціальних операцій після того, як вони отримали "актуальну розвідувальну інформацію", повідомляє Newsweek з посиланням на неназвані джерела.
Сирійська обсерваторія з прав людини, група з моніторингу, що базується у Британії, повідомила, що в результаті обстрілів з гелікоптерів загинуло дев'ять людей поблизу села в сирійській провінції Ідліб, де були "групи, пов'язані з угрупованням "Ісламська держава".
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