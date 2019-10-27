Лідер "Ісламської держави" мертвий - Трамп

Копирайт изображения AFP Image caption Лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді загинув під час американсько-курдської спецоперації в сирійській провінції Ідліб

Лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді загинув під час спецоперації, проведеної в сирійській провінції Ідліб недалеко від кордону з Туреччиною. Про це повідомив президент США.

"Абу Бакр аль-Багдаді - мертвий. Він помер, підірвавши себе і трьох своїх дітей", - зазначив Дональд Трамп на пресконференції.

За його словами, рештки тіла аль -Багдаді були розкидані у тунелі, куди він втік під час переслідування.

"Він помер як собака, як боягуз. Він загинув після того, як забіг до тунелю, з якого не було виходу, верещав, плакав і кричав увесь шлях, - розповів Дональд Трамп. - Вбивця, який так сильно намагався залякати інших, останні свої хвилини провів у цілковитому страху, в цілковитій паніці та жаху, переляканий американськими військовими, які прийшли за ним".

Президент США повідомив, що жоден з американських військових не загинув під час операції, але була поранена одна з собак, яка переслідувала очільника "Ісламської держави".

Натомість, за словами Дональда Трампа, було вбито кілька прихильників аль-Багдаді і отримано корисну інформацію про угруповання.

Окрім того, з будинку, в якому переховувався очільник "ІД", вивели живими та неушкодженими 11 дітей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рештки будівель, знищених під час спецоперації

Президент США пообіцяв відплату іншим лідерам джихадистів.

"Ці дикі монстри не оминуть своєї долі, і суду перед Богом", - окреслив він їхнє майбутнє.

Дональд Трамп подякував за допомогу в операції Росії, Сирії, Туреччині, Іраку та сирійським курдам.

В операції брали участь лише американські військові, які прибули до схованки очільника "ІД" на восьми гелікоптерах. За словами Дональда Трампа, сирійські курди допомогли успіху операції збором розвідувальної інформації.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption За словами Дональда Трампа, Абу Бакр аль-Багдаді втікав від переслідування тунелем разом з трьома дітьми, і розуміючи, що опинився у пастці, підірвав себе та дітей

Селянин з села Баріша в провінції Ідліб на північному заході Сирії раніше описав BBC військову операцію, яка відбулася пізно в суботу ввечері.

За його словами, гелікоптери розпочали штурм, який тривав 30 хвилин, вистріливши ракетами по двох будинках і зрівнявши з землею ще один, перш ніж почали діяти спецпризначенці на землі.

"Щойно дещо надзвичайно важливе трапилося", - написав Дональд Трамп у Twitter приблизно о 1:00 за київським часом. На 15:00 за київським часом у Білому Домі було призначено пресконференцію президента США.

Командир курдських "Сирійських демократичних сил" Мазлум Абді повідомив у неділю у Twitter, що "історична успішна операція" стала результатом "спільної розвідувальної роботи" з США. За його словами, підготовка до операції тривала п'ять місяців.

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Туреччина також заявила, що координувала зусилля з американськими військовими перед операцією, назвавши суботу "хорошим днем для гарних хлопців".

Рейд був здійснений американськими силами спеціальних операцій після того, як вони отримали "актуальну розвідувальну інформацію", повідомляє Newsweek з посиланням на неназвані джерела.

Сирійська обсерваторія з прав людини, група з моніторингу, що базується у Британії, повідомила, що в результаті обстрілів з гелікоптерів загинуло дев'ять людей поблизу села в сирійській провінції Ідліб, де були "групи, пов'язані з угрупованням "Ісламська держава".

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