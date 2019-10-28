Винесення диктатора Франко з мавзолею: іспанці відреагували жартами і створили відеогру

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Перенесення решток іспанського диктатора Франсіско Франко з мавзолею на кладовище у Мадриді викликало появу численних жартів, мемів в іспанських соцмережах та навіть відеогри.

24 жовтня рештки Франко прибрали з католицької базиліки у Долині полеглих неподалік від Мадрида, де вони знаходилися майже 44 роки. ЗМІ схарактеризували цю подію як "одну з найскладніших операцій за останні кілька років".

Таким чином було покладено край 16-місячній юридичній та політичній битві між прихильниками і супротивниками ексгумації.

Twitter-шторм мемів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Частина іспанців зустрічає винесення Франко з Долини полеглих жартами, мемами і святкуваням на вулицях

З наближенням ексгумації, іспанці почали публікувати жартівливі зображення та меми, глузуючи з померлого диктатора.

24 жовтня було створено хештег #unboxingfranco (буквально - "розпаковка Франко"), який увійшов до топ-10 світових трендів у Twitter.

"В мене є відчуття, що сьогодні буде чудова ніч", - написано на фотографії веселого диктатора, яку розмістила користувачка Twitter @dearyouam.

Користувач @ryhuga6 розмістив зображення, на якому зображений Франко, що стоїть на тлі Долини полеглих і тримає табличку з написом "Зупиніть виселення!".

На іншому зображенні від користувач @iloveclicks бачимо групу легофігурок біля гелікоптера та скелет з кашкетом Франко і написом "Я люблю ексгумацію".

Користувач @angeluanco15 опублікував зображення, на якому зображений персонаж із обличчям Франко і фразою "Я не хочу йти, пане Санчес". Це посилання на виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Іспанії, соціаліста Педро Санчеса, який керував підготовкою до ексгумації.

"Що ти робиш у четвер? Я виходжу", - написано на фотографії диктатора у труні, яку опублікував користувач @denunciasanoni6.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Труну Франко під час перепоховання зустрічали його радикальні прихильники

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Вірусна відеогра

Вигадану відеогру під назвою "Ексгумація Франко" розмістив користувачем Twitter @Repeluco3. Її переглянули майже 600 тисяч разів та поширили у Twitter понад 7 000 разів.

Гра зроблена у стилі Супер Маріо і показує персонажа, який намагається потрапити до базиліки, де знаходяться рештки Франко.

Персонаж має подолати ряд перешкод, які постають у вигляді людей, які виступають проти ексгумації диктатора. Битва розгортається під мелодію пісні "Bella Ciao".

"Це відеогра року!"- зазначив журналіст Ксав'є Колас у Facebook.

Низка ЗМІ, зокрема консервативне видання La Razon, повідомили про гру, зазначивши, що вона "викликала фурор" в інтернеті.

Критика

Дехто з іспанців критикував ексгумацію, кажучи, що вона отримала надто велике висвітлення.

"Уряд надав їм (прихильникам Франко. - Ред.) занадто багато поступок. Переглядаючи кадри по телевізору, у мене склалося враження, що вони здійснили друге поховання", - наголосила користувачка Facebook Нурія Арагонес Гарсія.

"Все це - цирк", - так прокоментував користувач Facebook Pako Reboot редакційну статтю газети El Mundo.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 44 роки рештки Франко знаходилися в Долині полеглих

На його думку, очільник уряду Педро Санчес просто використав привід, аби "поховати проблеми, які справді турбують іспанців, такі, як сепаратистський виклик або уповільнення зростання економіки" напередодні дострокових виборів, що відбудуться 10 листопада.

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