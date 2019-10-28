Картину, яка роками висіла на кухні пенсіонерки, продали за $26,6 млн

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Полотно флорентійського художника 13 століття Чімабуе, яке нещодавно знайшли на кухні пенсіонерки на півночі Франції, продали за 26,6 мільйона доларів.

До початку аукціону її вартість експерти оцінювали у понад 6 мільйонів доларів - саме з цієї суми починалися торги.

Аукціонна фірма Acteon повідомила, що полотно придбав покупець із Франції, який побажав не розкривати своє ім'я.

$26,6 млн - це новий рекорд для витворів середньовічного мистецтва, що коли-небудь продавалася на аукціонах, кажуть представники Acteon.

"Коли така рідкісна робота такого унікального художника як Чімабуе з'являється на ринку, варто готуватися до неочікуваних речей", - заявив аукціоніст Домінік ле Коент.

Упродовж багатьох років полотно "Осміяння Христа" висіло над кухонною плитою жительки міста Комп'є́нь, що на півночі Франції.

Картину виявив аукціоніст, який порадив власниці провести експертну оцінку роботи.

Сама ж жінка вважала картину звичайною іконою, яка не має великої цінності.

Художник Чімабуе народився близько 1240 року у Флоренції. Його творчість відносять до проторенесансу - перехідного етапу від середньовічного живопису до більш реалістичної манери епохи Відродження.

Картина "Осміяння Христа" має невеликі розміри - всього 20 на 26 сантиметрів.

Дві інші роботи Чімабуе з цієї ж серії полотен виставлені у Національній галереї в Лондоні і в галереї Frick Collection у Нью-Йорку.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!