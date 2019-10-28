Помер радянський дисидент Володимир Буковський
У Великій Британії помер радянський дисидент, правозахисник і письменник Володимир Буковський.
"Володимир Костянтинович Буковський помер від зупинки серця у лікарні Адденбрукс у Кембриджі о 21.30 за Гринвічем 27 жовтня 2017 року. Йому було 76 років. Упродовж останніх років у нього було слабке здоров'я", - йдеться на офіційному сайті Буковського.
Володимир Буковський був одним із засновників дисидентського руху в Радянському Союзі.
У 1960 році під час навчання в Московському держуніверситеті він почав відвідувати вільнодумні поетичні зустрічі біля пам'ятника Маяковському в центрі Москви. Кілька активістів "Маяковки" були арештовані.
Самого Буковського вперше арештували у 1963 році - за виготовлення фотокопій забороненої в СРСР книги.
Після виходу на свободу у 1965 році він брав активну участь у підготовці мітингу на захист Андрія Синявського та Юлія Даніеля, за що знову був затриманий і відправлений до психіатричної клініки.
Його звільнили у серпні 1966 року в результаті активної кампанії на його захист, яку розгорнули на Заході.
Після цього його неодноразово арештовували за організацію акцій протесту і "антирадянську діяльність". 12 років Буковський перебував в ув'язненні і на примусовому лікуванні.
"Ми всі, всі дисиденти, говорили, що політика має бути моральною. І ми виникли не як політичний рух. Ми були рухом моральним. Наш основний імпульс був не переробити Росію, а просто не бути учасниками злочину. Не стати частиною режиму. Це був найпотужніший мотив" - Володимир Буковський, 2014 рік
У 1971 році Буковський переправив на Захід 150 сторінок документів, в яких йшлося про репресивні методи радянської психіатрії у політичних цілях.
У 1972 році його засудили за "антирадянську агітацію" до двох років тюрми і п'яти років заслання.
У 1978 році Буковського, який перебував у колонії, обміняли на лідера Комуністичної партії Чилі Луїса Корвалана.
Буковський оселився у Великій Британії, закінчив Кембриджський університет, писав книги і продовжував займатися політичною діяльністю.
Він є автором кількох книг (зокрема "І повертається вітер", "Листи російського мандрівника" і "Побудувати замок", а також численних статей.
У 1991 році за запрошенням Бориса Єльцина Буковський вперше за багато років відвідав Москву.
У 2015 році Королівська прокурорська служба Великої Британії висунула Буковському обвинувачення у виробництві і зберіганні дитячої порнографії.
Сам він усі звинувачення відкидав і подав зустрічний позов, звинувативши прокурорів у завданні шкоди його репутації.
У 2015 році він переніс важку операцію на серці.
Суд над Буковським кілька разів відкладався і у 2018 році був призупинений через його стан здоров'я.
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