Помер радянський дисидент Володимир Буковський

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У Великій Британії помер радянський дисидент, правозахисник і письменник Володимир Буковський.

"Володимир Костянтинович Буковський помер від зупинки серця у лікарні Адденбрукс у Кембриджі о 21.30 за Гринвічем 27 жовтня 2017 року. Йому було 76 років. Упродовж останніх років у нього було слабке здоров'я", - йдеться на офіційному сайті Буковського.

Володимир Буковський був одним із засновників дисидентського руху в Радянському Союзі.

У 1960 році під час навчання в Московському держуніверситеті він почав відвідувати вільнодумні поетичні зустрічі біля пам'ятника Маяковському в центрі Москви. Кілька активістів "Маяковки" були арештовані.

Самого Буковського вперше арештували у 1963 році - за виготовлення фотокопій забороненої в СРСР книги.

Після виходу на свободу у 1965 році він брав активну участь у підготовці мітингу на захист Андрія Синявського та Юлія Даніеля, за що знову був затриманий і відправлений до психіатричної клініки.

Його звільнили у серпні 1966 року в результаті активної кампанії на його захист, яку розгорнули на Заході.

Після цього його неодноразово арештовували за організацію акцій протесту і "антирадянську діяльність". 12 років Буковський перебував в ув'язненні і на примусовому лікуванні.

"Ми всі, всі дисиденти, говорили, що політика має бути моральною. І ми виникли не як політичний рух. Ми були рухом моральним. Наш основний імпульс був не переробити Росію, а просто не бути учасниками злочину. Не стати частиною режиму. Це був найпотужніший мотив" - Володимир Буковський, 2014 рік

У 1971 році Буковський переправив на Захід 150 сторінок документів, в яких йшлося про репресивні методи радянської психіатрії у політичних цілях.

У 1972 році його засудили за "антирадянську агітацію" до двох років тюрми і п'яти років заслання.

У 1978 році Буковського, який перебував у колонії, обміняли на лідера Комуністичної партії Чилі Луїса Корвалана.

Буковський оселився у Великій Британії, закінчив Кембриджський університет, писав книги і продовжував займатися політичною діяльністю.

Image caption Володимир Буковський (праворуч) у студії BBC незабаром після переїзду до Великої Британії, 1978 рік

Він є автором кількох книг (зокрема "І повертається вітер", "Листи російського мандрівника" і "Побудувати замок", а також численних статей.

У 1991 році за запрошенням Бориса Єльцина Буковський вперше за багато років відвідав Москву.

У 2015 році Королівська прокурорська служба Великої Британії висунула Буковському обвинувачення у виробництві і зберіганні дитячої порнографії.

Сам він усі звинувачення відкидав і подав зустрічний позов, звинувативши прокурорів у завданні шкоди його репутації.

У 2015 році він переніс важку операцію на серці.

Суд над Буковським кілька разів відкладався і у 2018 році був призупинений через його стан здоров'я.

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