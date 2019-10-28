Пожежі в Каліфорнії: влада оголосила евакуацію 180 тисяч людей

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У штаті Каліфорнія через лісові пожежі оголосили евакуацію 180 тисяч людей, які проживають в окрузі Сонома.

Дороги на виїздах з міста Санта-Роса - найбільшого міста в окрузі - переповнені автомобілями. Люди намагаються виїхати з регіону, де вирують пожежі.

Станом на 27 жовтня пожежа, яка отримала назву "Кінкейд" охопила понад 12 тисяч гектарів. Через суху погоду і сильний вітер локалізувати полум'я місцевій владі поки не вдається.

Через пожежі в цьому регіоні понад мільйон людей залишилися без електрики, і надалі ця цифра може зрости.

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Пожежа "Кінкейд" спалахнула на півночі Каліфорнії у середу.

Відомо, що за 7 хвилин до початку пожежі були пошкоджені високовольтні лінії компанії Pacific Gas & Electric (PG&E) - найбільшого постачальника електроенергії в Каліфорнії.

Втім, офіційного підтвердження, що саме це стало причиною виникнення пожежі поки немає.

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У 2018 році найбільша пожежа в історії штату забрала життя 85 людей. Вона виникла саме через аварію на високовольтній лінії PG&E.

Національна погодна служба США у своїй заяві не виключила, що сильний вітер може призвести до посилення лісових пожеж.

Пориви вітру в регіоні подекуди сягають 144 кілометрів на годину.

"Наступні 72 години будуть непростими", - заявив губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом.

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