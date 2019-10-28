У Франції затримали фуру-рефрижератор з нелегалами, серед них діти

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У неділю французькі митники виявили у порту Кале фуру-рефрижератор, всередині якої перебували вісім нелегальних мігрантів, четверо з них - діти.

Як повідомляють французькі ЗМІ, вантажівку зупинили, коли вона заїжджала на паром, що прямував до Великої Британії.

Самі мігранти кажуть, що вони є громадянами Афганістану. В них зафіксували легке обмороження: температура у рефрижераторі складала близько 7 градусів.

Мігрантів, пише Le Parisien, перевозили у прихованому відсіку вантажівки, яка також частково була заповнена замороженою курятиною.

Двох водіїв вантажівки затримали. За інформацією видання L'Express, вони є громадянами Румунії.

Поліція розпочала розслідування справи.

Трагедія у Британії

Минулого тижня в передмісті Лондона виявили вантажівку-рефрижератор, всередині якої знайшли тіла 39 людей.

Правоохоронці наразі займаються опізнанням жертв.

За справою вже арештували 25-річного водія вантажівки з Північної Ірландії. Йому висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві, а також у контрабанді людей і відмиванні грошей.

Також поліція затримала британську пару з міста Воррінгтон, яка володіла вантажівкою.

Поліція перевіряє, чи не була ця вантажівка частиною більшої операції: за деякими даними, фура могла бути лише однією з ланок контрабандної колони з трьох автомобілів, які перевозили до 100 людей.

У людей в фурі практично не було жодних документів, тому процес їхнього опізнання спирається на відбитки пальців, аналіз ДНК та інші характерні риси - наприклад татуювання чи шрами.

З В'єтнаму до Британії за $37 тисяч

Принаймні троє жертв, знайдених у вантажівці, могли бути громадянами В'єтнаму. BBC відомо про трьох жителів цієї країни, родичі яких побоюються, що саме їхні близькі могли бути у вантажівці.

Про 26-річну Фам Ті Тра Мі ніхто нічого не чув з вівторка - відтоді, як вона написала екстрене повідомлення про те, що не може дихати.

Брат жінки, Фам Нгок Туан, каже, що вона заплатила контрабандистам майже 37 тисяч доларів. За його словами, останнім її місцеперебуванням, про яке він знав, була Бельгія.

Як стало зрозуміло BBC зі слів родичів, контрабандисти повернули гроші сім'ям ймовірних жертв.

Брат жінки розповів BBC: "Моя сестра зникла 23 жовтня на шляху з В'єтнаму до Британії, і ми не могли з нею зв'язатися. Ми побоюємося, що вона могла бути у цій вантажівці".

Родина Фам Ті Тра Мі поділилася з BBC останніми повідомленнями, які та надсилала батькам.

"Мені дуже, дуже, шкода, мама і тато. Моя поїздка в іншу країну не вдалася", - написала вона.

"Я вмираю, не можу дихати. Я вас дуже люблю мамо і тато. Вибач, мамо", - йшлося у повідомленні.

Копирайт изображения Фото з сімейного архіву Image caption Фам Ті Тра Мі

За словами брата жінки, її поїздка до Великої Британії розпочалася 3 жовтня.

Дівчина просила членів родини не зв'язуватися з нею, оскільки "організатори" не дозволяли їй приймати дзвінки.

"Вона вилетіла до Китаю, зупинилася там на кілька днів, потім вирушила до Франції", - розповів брат Фам Ті Тра Мі.

"Вона телефонувала нам, коли досягала кожної нової точки призначення. Вперше вона спробувала перетнути кордон Великої Британії 19 жовтня, але її спіймали і розвернули. Я точно не знаю з якого саме порту".

BBC також відомо про ще двох громадян В'єтнаму, які зникли безвісти - це 26-річний чоловік і 19-річна дівчина.

Брат цієї дівчини каже, що його сестра телефонувала у вівторок о 7:20 за бельгійським часом. Вона розповіла, що сідає у контейнер і вимикає свій телефон.

Відтоді вона не виходила на зв'язок.

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