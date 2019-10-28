Євросоюз погодився перенести брекзит

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Євросоюз погодився перенести дату виходу Великої Британії з ЄС на три місяці - на 31 січня 2020 року.

Як зазначив голова Ради Європи Дональд Туск, Британія зможе залишити ЄС і раніше - якщо британський парламент схвалить угоду про "брекзит", яка досі не затверджена.

Новина про згоду Євросоюзу на відтермінування "брекзиту" з'явилася у день, коли, як очікується, британські парламентарі голосуватимуть за проведення дострокових виборів 12 грудня. Цю дату запропонував прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Щоб рішення про дострокові вибори було схвалене, за нього мають проголосувати принаймні дві третини депутатів - 434.

Лідери опозиції раніше заявляли, що підтримають пропозицію Джонсона лише за умови, що "брекзит" буде відкладено.

Очікується, що Джонсон згодом спробує ще раз винести договір про "брекзит", який він раніше узгодив з ЄС, на розгляд парламенту.

Джонсон вже пропонував ухвалити його в терміновому порядку - депутати відмовились.

На початку року британські депутати вже тричі відкидали проект угоди, про яку домовлялись Брюссель і уряд попереднього британського прем'єра Терези Мей, через пункти про так званий "ірландський бекстоп".

Йдеться про кордон між Північною Ірландією, яка входить до Об'єднаного королівства, і Республікою Ірландія, яка є членом ЄС.

У 1998 році були підписані "угоди Страсної п'ятниці", які закінчили багаторічний кривавий конфлікт у Північній Ірландії. Політики по обидва боки умовного кордону всерйоз побоюються, що якщо після виходу Британії з ЄС кордон перестане бути умовним, це знову підірве ситуацію.

Згідно із новою угодою, Північна Ірландія, на відміну від іншої частини Британії, мала б залишитися в зоні дії загальноєвропейських правил торгівлі, причому потенційно - не невизначений термін.

Критики такого сценарію вважають, що це є частковим економічним відторгненням частини Британії.

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