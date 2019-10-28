Євросоюз погодився перенести брекзит
Євросоюз погодився перенести дату виходу Великої Британії з ЄС на три місяці - на 31 січня 2020 року.
Як зазначив голова Ради Європи Дональд Туск, Британія зможе залишити ЄС і раніше - якщо британський парламент схвалить угоду про "брекзит", яка досі не затверджена.
Новина про згоду Євросоюзу на відтермінування "брекзиту" з'явилася у день, коли, як очікується, британські парламентарі голосуватимуть за проведення дострокових виборів 12 грудня. Цю дату запропонував прем'єр-міністр Борис Джонсон.
Щоб рішення про дострокові вибори було схвалене, за нього мають проголосувати принаймні дві третини депутатів - 434.
- Британський парламент підтримав нове відтермінування "брекзиту"
- Борис Джонсон заявив про нову угоду про брекзит
Лідери опозиції раніше заявляли, що підтримають пропозицію Джонсона лише за умови, що "брекзит" буде відкладено.
Очікується, що Джонсон згодом спробує ще раз винести договір про "брекзит", який він раніше узгодив з ЄС, на розгляд парламенту.
Джонсон вже пропонував ухвалити його в терміновому порядку - депутати відмовились.
На початку року британські депутати вже тричі відкидали проект угоди, про яку домовлялись Брюссель і уряд попереднього британського прем'єра Терези Мей, через пункти про так званий "ірландський бекстоп".
Йдеться про кордон між Північною Ірландією, яка входить до Об'єднаного королівства, і Республікою Ірландія, яка є членом ЄС.
У 1998 році були підписані "угоди Страсної п'ятниці", які закінчили багаторічний кривавий конфлікт у Північній Ірландії. Політики по обидва боки умовного кордону всерйоз побоюються, що якщо після виходу Британії з ЄС кордон перестане бути умовним, це знову підірве ситуацію.
Згідно із новою угодою, Північна Ірландія, на відміну від іншої частини Британії, мала б залишитися в зоні дії загальноєвропейських правил торгівлі, причому потенційно - не невизначений термін.
Критики такого сценарію вважають, що це є частковим економічним відторгненням частини Британії.
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