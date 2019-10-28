В Індії дитина впала в глибокий колодязь. Її не можуть витягти третій день

Image caption Суджит (другий справа) разом із родиною

На півдні Індії вже третій день триває масштабна операція з порятунку дворічного хлопчика, який впав у покинутий глибокий колодязь.

Рятувальники закачують у криницю кисень, але через бруд він не може потрапити на ту глибину, де перебуває дитина.

Дворічний Суджит Вілсон впав у колодязь загальною глибиною 180 метрів минулої п'ятниці, коли грався на вулиці разом з іншими дітьми.

Спочатку хлопчик опинився на глибині близько 10 метрів, але за дні, що минули, кажуть рятувальники, він провалився на ще більшу глибину.

За даними місцевих газет, мати дитини намагалася врятувати сина самотужки. Вона зшила спеціальний мішок, щоб дістати сина, і спробувала забратися в колодязь, благаючи хлопця не плакати. Проте спроба витягти його виявилася безуспішною.

За порятунок дитини на вихідних молилися в багатьох храмах по всій країні - як індуїстських, так і мусульманських та християнських.

У неділю рятувальники почали бурити другу свердловину, після того як спроба пробурити першу провалилася - ґрунт виявився занадто твердим для техніки, яка була в розпорядженні рятувальників.

Місцеві ЗМІ пишуть, що за цілу ніч рятувальники змогли пробурити свердловину на дуже невелику глибину.

Спроби витягти хлопчика за допомогою мотузки так само виявилися безуспішними.

Газети з посиланням на представників адміністрації штату також повідомили, що коли рятувальники спустили у свердловину камеру, то змогли почути дихання дитини.

У червні цього року у штаті Пенджаб стався аналогічний випадок, який закінчився трагедією. Рятувальники упродовж двох днів намагалися дістати дитину, яка так само провалилася в покинутий колодязь, але хлопчик зрештою загинув.

Активісти в Індії закликають запровадити штрафи для тих, хто залишає колодязі, що не використовуються, відкритими.

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