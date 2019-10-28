Власники iPhone 5 ризикують залишитися без інтернету. Як цього уникнути

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Компанія Apple попередила власників iPhone 5 про те, що вони можуть залишитися без можливості користуватися інтернетом.

Щоб "врятуватися" від такого сценарію треба встигнути оновити операційну систему до кінця тижня.

На iPhone 5, власники яких не завантажать оновлення iOS 10.3.4 до 3 листопада, буде заблоковано деякі функції, які залежать від коректного відображення дати та часу.

Проблеми виникнуть з використанням веб-браузера, App Store, електронної пошти та iCloud.

Останніми днями користувачі iPhone 5 мають отримувати сповіщення від Apple із закликом оновити версію операційної системи.

Зробити це з телефона можна лише до 3 листопада. Після цього - лише за допомогою комп'ютера.

Apple презентувала iPhone 5 у вересні 2012 року - у перші 24 години компанія отримала понад два мільйони передзамовлень.

За час продажів iPhone 5 у світі було продано понад 70 мільйонів цих пристроїв.

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