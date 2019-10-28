Зрівняли все з землею. Як убивали аль-Багдаді і що тепер буде з "Ісламською державою"

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США оголосили про ліквідацію Абу Бакра аль-Багдаді, лідера екстремістського угрупування "Ісламська держава".

"Терорист номер один" переховувався недалеко від турецького кордону й був убитий загоном спеціального призначення "Дельта".

Що ж відомо про спецоперацію та які тепер прогнози можна робити щодо майбутнього "Ісламської держави"?

Вистежування і полювання

Копирайт изображения AFP Image caption Аль-Багдаді був народжений в Іраку у 1971 році

Полювання на аль-Багдаді йшло близько двох років. Інформацію про його місцезнаходження вдалося отримати від одного з його найближчих сподвижників, чоловіка на ім'я Ісмаїл аль-Етаві, повідомляє агентство Reuters.

Голова ІД дуже ретельно конспірувався, зустрічаючись з прихильниками у авто, які перевозили овочі. Аль-Етаві розкрив іракським спецслужбам імена п'ятьох людей, що зустрічалися з Багдаді, й інформацію про те, в яких районах проходили зустрічі.

Повітряний удар і наземний рейд американських військових відбулися у північно-східній частині Сирії приблизно за п'ять кілометрів від кордону з Туреччиною - недалеко від району, який після вторгнення турецької армії на контрольовані сирійськими курдами території почала патрулювати російська військова поліція.

Як пройшов рейд

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Вісім вертольотів зі спецпризначенцями США вилетіли з авіабази в Іраку близько п'ятої вечора за Вашингтонським часом. Дональд Трамп, його радник з безпеки і високопоставлені військові зайняли місця у ситуаційному штабі, звідки спостерігали за операцією у реальному часі.

В операції брали участь солдати 1-го оперативного підрозділу військ спеціального призначення "Дельта". За словами Дональда Трампа, частина цих солдатів були розквартировані в Іраку.

Політ від авіабази до села Баріша зайняв годину і десять хвилин.

Лідер ІД ховався у провінції Ідліб, на території, контрольованій коаліцією угруповань Хайят Тахрір аш-Шам, пов'язаною з угрупованням "Аль-Каїда".

Спецпризначенці пролетіли над територією Туреччини і сирійськими анклавами, контрольованими Росією. Турецьких та російських військових попередили про початок операції, не розкривши її деталей.

На підльоті до села по вертольотах почали стріляти з землі, але стрільці були вбиті вогнем з повітря.

Підлетівши до маєтку, де переховувався аль-Багдаді, вертольоти обстріляли кілька будинків й автомобіль. За свідченнями очевидців, вогонь не припинявся близько півгодини.

Після цього військові висадилися на землю.

"Було близько 11:30 за місцевим часом, й ми почули вертольоти", - розповідає чоловік на ім'я Махмуд Ахмед аль-Джасем, що жив у наметі по сусідству з будинком, де переховувався лідер ІД.

"Ми вибігли з намету й нас зупинили солдати", - пригадує він.

"Всі були іноземці, тільки один араб -йорданець або саудівець. Вони обшукали нас і надягли наручники. Запитали: "У яких ви стосунках з цією людиною?" Ми сказали: "Немає жодних відносин, ми живемо тут на своїй землі, він на своїй. Ми не знаємо, що відбувається за цими дверима ", - додав аль-Джасем.

Чоловік пригадує розмову з одним зі спецпризначенців: "Він сказав: "Немає проблем, вам немає про що хвилюватися. Ми прийшли не за вами, а за ним. Залишайтеся тут". Він добре з нами обходився й попросив залишатися на місці: "Залишайтеся тут, поки я не скажу. Після підете в село, а тут буде вибух, який зрівняє все з землею. Коли це станеться - значить, все скінчилося".

Загін американських спецпризначенців увійшов на огороджену територію маєтка не через ворота, а пробивши отвір у стіні.

Після цього між спецпризначенцями і бійцями аль-Багдаді зав'язалася перестрілка. За словами президента США Дональда Трампа, було вбито багато бойовиків.

Загинули і дві дружини лідера ІД, які не встигли підірвати "пояси смертниць".

Джерела телеканалу CNN повідомляють про захоплення щонайменше двох бойовиків і 11 дітей.

Сам лідер "Ісламської держави" підірвав себе у глухому куті підземного тунелю. Поруч з ним у цей момент було троє дітей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В результаті операції будинок, де переховувався аль-Багдаді, був повністю знищений

"Генетична експертиза решток почалася приблизно через 15 хвилин після того, як він був убитий ", - розповіло джерело CNN.

О 21:45 за Вашингтонським часом Дональд Трамп написав у Twitter: "Сталося щось важливе".

За підсумками рейду американські військові захопили важливу інформацію, заявив глава Пентагону Марк Еспер.

За офіційною інформацією, двоє американських спецпризначенців отримали поранення.

Що далі?

Копирайт изображения AFP Image caption Аль-Багдаді під час проповіді у Мосулі, 2014 рік

"Абу Бакр аль-Багдаді у більшій мірі, ніж хтось інший, символізував для людей ватажка ІД", - відзначає кореспондент BBC з питань безпеки Френк Гарднер.

На піку могутності "Ісламської держави" на контрольованій нею території самопроголошеного "халіфату" жили до восьми мільйонів людей.

Там був встановлений режим з дуже жорсткими законами, що тримався на публічних стратах та залякуванні й існував за рахунок "податків" і поборів.

Вбивство аль-Багдаді, без сумніву, буде серйозним ударом по угрупованню, вважає Гарднер.

Але це ще не кінець.

"Швидше за все, хтось прийде йому на зміну", - попереджає Френк Гарднер.

Для Дональда Трампа ж вбивство аль-Багдаді безумовно стане козирем на майбутніх президентських виборах у 2020 році.

Схожа ситуація була з його попередником Бараком Обамою, за якого було ліквідовано лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена.

Уряди країн регіону говорять, що вбивство лідера ІД стане сильним ударом по регіональних осередках.

У Туреччині в понеділок були заарештовані 20 ймовірних прихильників "Ісламської держави".

А уряд Афганістану назвав загибель аль-Багдаді "найсильнішим ударом по тероризму".

Проте, групи лояльних ІД бойовиків зберігають вплив в Афганістані, Лівії, Східній Африці, Південно-Східній Азії та інших регіонах.

За інформацією Ради безпеки ООН, в Сирії та Іраку в останні роки активно йшла робота по створенню таємних осередків ІД.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Права рука" аль-Багдаді Абу аль-Хассан аль-Мухажир був убитий в селі Айн аль-Байда в ході удару по конвою з вантажівки і пікапа, повідомили курди

"Ісламська держава" не називає потенційних наступників аль-Багдаді, і в аналітиків є надії, що смерть лідера призведе до внутрішніх суперечок серед екстремістів.

До того ж, США та їхні союзники намагаються знищувати потенційних наступників аль-Багдаді: лише через кілька годин після його загибелі курдські сили оголосили про вбивство Абу аль-Хассана аль-Мухажира, "правої руки" аль-Багдаді. Він робив заяви від імені угруповання.

За інформацією джерел журналу Newsweek, тепер місце наступника може зайняти людина на ім'я Абдулла Кардаш, колишній офіцер іракських збройних сил за правління Саддама Хусейна.

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