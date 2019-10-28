У Сонячній системі - нова найменша карликова планета Гігея

Копирайт изображения ESO/P. Vernazza et al./MISTRAL algorithm ONERA/CN

Астрономи Європейської південної обсерваторії оголосили про нову карликову планету, яку вони виявили у Сонячній системі - Гігеї. Це найменший з відомих людству подібних об'єктів.

Гігея, названа на честь давньогрецької богині здоров'я, розташована у головному поясі астероїдів, які обертаються навколо Сонця між орбітами Марса і Юпітера.

Діаметр карликової планети близько 430 км - приблизно, як від Києва до Луцька.

Взагалі першим Гігею виявив італійський астроном Аннібале де Гаспаріс ще 170 років тому, у 1849 році, але до сьогоднішнього дня вона офіційно вважалася астероїдом.

Приводом для офіційної зміни класифікації послужило те, що вченим вперше вдалося детально розглянути Гігею за допомогою Дуже великого телескопа (VLT - Very Large Telescope), встановленого в обсерваторії Паранал, що у чилійській пустелі Атакама.

Доля Плутона

Гігея - не найбільший об'єкт у поясі астероїдів.

За розмірами вона поступається Церері (950 км), Весті (525 км) і Палладі (512 км).

До початку XIX століття всі три вважалися справжніми планетами, однак пізніше були "розжалувані" в астероїди.

Чинна класифікація небесних тіл була ухвалена у 2006 році на асамблеї Міжнародного астрономічного союзу.

Щоб вважатися планетою, небесне тіло має відповідати кільком критеріям:

обертатися по орбіті навколо Сонця; не бути при цьому супутником іншої планети; мати достатню гравітацію, щоб підтримувати круглу (або близьку до круглої) форму; володіти достатньою масою, щоб розчистити свою орбіту від інших, більш дрібних об'єктів.

Якщо виконуються тільки перші три умови, планета вважається карликовою.

Саме з цієї причини у 2006 році свого планетарного статусу офіційно позбувся Плутон (діаметр - 2400 км).

Image caption Найменшою карликовою планетою Сонячної системи донедавна вважалася Церера, її діаметр - 950 км

Разом з ним статус карликової планети отримали ще три транснептунових (розташованих далі від Сонця, ніж Нептун) об'єкти - Хаумеа, Еріда і Макемаке (у всіх з них є свої супутники).

У поясі астероїдів карликовою планетою визнали тільки Цереру.

Веста і Паллада виявилися для цього недостатньо круглими. А ось Гігея, яка поступається їм за розмірами, як тепер з'ясувалося, має майже ідеальну сферичну форму - а значить, відповідає визначенню карликової планети.

Копирайт изображения ESO/P. Vernazza et al., L. Jorda et al./MISTRAL Image caption Гігея, Веста і Церера

Відповідна наукова стаття була опублікована у понеділок в журналі Nature Astronomy, однак новий статус Гігеї ще має бути офіційно затверджений Міжнародним астрономічним союзом, який збереться у 2021 році в корейському Пусані.

Лобове зіткнення

На подив астрономів, на поверхні Гігеї не було виявлено величезного кратера, який вони чекали там побачити.

Справа у тому, що до її астероїдної сім'ї відноситься ще майже 7 тис. дрібних об'єктів, що відкололися від того ж материнського небесного тіла. Вчені припускали, що удар, в результаті якого утворилося все сімейство, мав залишити на Гігеї глибокий шрам - як це сталося у випадку з Вестою.

Але вивчивши 95% поверхні Гігеї, вони знайшли там лише два порівняно невеликих кратери.

"Жоден з них не міг бути утворений в результаті удару, який породив цю сім'ю астероїдів, загальний обсяг яких можна порівняти з об'ємом небесного тіла діаметром 100 км, - пояснює професор Карлового університету в Празі та один з авторів статті в Nature Astronomy Мирослав Брож. - Для цього вони занадто малі".

Прорахувавши кілька можливих варіантів, вчені дійшли висновку, що Гігея і її величезна родина утворилися близько 2 млрд років тому в результаті лобового зіткнення з небесним тілом діаметром 75-150 км.

Материнський об'єкт був повністю зруйнований, але породив тисячі дрібних уламків-астероїдів. Однак деякі з них перебували досить близько один від одного, щоб під дією гравітації сформувати круглу карликову планету.

За словами докторанта Карлового університету і співавтора статті Павла Шевечека, це єдине зіткнення подібного масштабу в поясі астероїдів за останні 3-4 млрд років.

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