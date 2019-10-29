Сучасні люди походять з Ботсвани - вчені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зараз тут набагато сухіший клімат, але колись тут був "рай біля озера" вважають вчені

Вчені кажуть, що їм вдалося точно визначити історичну батьківщину всіх сучасних людей - це регіон на південь від річки Замбезі.

Зараз там багато солончаків, але 200 тис. років тому у цій місцевості розкинулося величезне озеро, яке могло бути прабатьківщиною людства.

Наші предки жили тут протягом 70 тис. років, поки клімат не змінився, припускають дослідники.

Тоді вони почали рухатися через новоутворені родючі "коридори", торуючи собі шлях до майбутньої міграції за межі Африки.

"Вже зрозуміло, що анатомічно сучасні люди з'явилися в Африці десь 200 тис. років тому", - розповідає професорка Ванесса Хейєс, генетик з австралійського Гарванського інституту медичних досліджень.

"Утім довго сперечаються те, де саме виникли і звідки почали поступово розповсюджуватися наші найдавніші предки", - пояснює вчена.

Однак, такі висновки ставлять під сумнів деякі інші дослідники, які вивчають тему.

Рай біля озера

Копирайт изображения Chris Bennett, Evolving Picture, Sydney, Australia Image caption Згодом люди покинули свою історичну батьківщину, але якась частина людства залишалася там протягом всієї історії

Регіон, про який говорить професор Хейєс, - це південна частина басейну річки Замбезі, розташована на півночі Ботсвани.

Дослідники вважають, що перші люди оселилися біля величезної системи озер, відомої як Озеро Макгадікгаді - у наш час від нього залишилися лише обширні рівнини з солончаками.

"Це дуже велика територія, яка була дуже вологою і з буйною рослинністю", - вважає Ванесса Хейєс.

На її думку, там були всі умови для того, щоб там змогли нормально і стабільно розвиватися сучасні люди.

Однак через 70 тис. років тому кількість опадів тут змінилася, що призвело до кількох великих хвиль міграції наших предків у період з 130 до 110 тис. років тому.

Перша хвиля пішла на північний схід, друга - на південний захід, а третя частина людства залишається на своїй історичній батьківщині до сьогодні.

Такі висновки базуються на вивченні родового дерева людей з використанням тисяч зразків ДНК, зокрема сучасного населення Африки. Дослідники вивчали мітохондріальна ДНК, через яку можна встановлювати зв'язок від матері до дітей.

Співставляючи генетику з геологією та комп'ютерними моделями давнього клімату, вчені можуть припускати, яким був африканський континент 200 тис. років тому.

Таке дослідження було опубліковане нещодавно у журналі Nature.

Не одна батьківщина

Утім, деякі вчені вважають, що вивчення лише мітохондріальної ДНК неможливо повністю відтворити історію людства.

Зокрема, вивчення викопних решток припускає, що історична батьківщина людства насправді знаходилася східніше в Африці.

Зокрема професор Кріс Стрінгер з лондонського Музею природничої історії зауважує, що істоичний розвиток людей був комплексним процесом, який неможливо відтворити лише по мітохондріальній ДНК.

Тому, на його думку, насправді людство може мати одразу кілька регіонів, які були його історичною батьківщиною.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.