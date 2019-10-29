Рятувальники 15 годин намагалися спустити британця, що застряг на висоті 90 метрів
На півночі Англії рятувальники після 15-годинної операції змогли дістатися до чоловіка, який весь цей час висів вниз головою на 90-метровій цегляній трубі колишньої текстильної фабрики. На цей момент він вже був мертвим.
Альпіністи з пожежної служби вилізли на вершину труби і дісталися до чоловіка, проте допомогти йому вже нічим не могли. О 16:45 у вівторок тіло спустили на землю, і парамедики констатували смерть на місці.
За словами інспектора поліції Метта Кеннерлі, особа загиблого - чоловіка віком за 50 років - встановлена, його родичів вже сповістили про те, що сталося.
Рятувальні роботи тривали з ночі понеділка. Поліція, пожежники і швидка допомога прибули на місце події після того, як місцеві жителі повідомили про крики і завивання, що доносилися від труби Діксона.
На відео в соцмережах видно, що чоловік висів головою вниз.
Спроби врятувати його за допомогою гелікоптера і дрона виявилися безуспішними. Вдень до труби підвезли підйомну платформу, яку доставили з шотландського міста Глазго, але на той момент поліція повідомляла, що чоловік вже кілька годин, як не реагував на їхні спроби вийти з ним на контакт, хоча зранку це ще вдавалося.
Альпіністів на платформі підняли на вершину труби, але коли вони дісталися до чоловіка, він вже був мертвим.
"Це дуже непростий процес, враховуючи в якій небезпеці перебував чоловік і наскільки важко було до нього підібратися", - каже представник пожежної служби Джон Маквей.
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