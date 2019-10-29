У США поліцейський підстрелив сина. Переплутав зі злочинцем

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Американський поліцейський зі штату Техас випадково підстрелив свого сина, переплутавши його зі злочинцем.

Постріли пролунали у суботу в будинку офіцера, розташованого в передмісті Далласа.

Правоохоронці вже повідомили, що не висуватимуть своєму колезі жодних звинувачень.

"Це був неприємний інцидент", - сказав спікер місцевої поліції Піт Шульте.

"Ми ставимося до цієї справи так само, як до будь-якої іншої", - запевнив він.

20-річний син офіцера поліції отримав поранення в районі передпліччя, його життю нічого не загрожує.

Як розповів Піт Шульте, офіцер повернувся додому у суботу ввечері і не знав, що його син перебуває вдома.

Правоохоронці не розкривають ані ім'я поліцейського, ані ім'я його сина.

У штаті Техас нещодавно трапився інший схожий інцидент, який закінчився трагедією: поліцейський помилково застрелив 28-річну жінку Ататіяну Джефферсон, яка на той момент перебувала у себе вдома.

Правоохоронці прибули за викликом сусіда, який повідомив поліцію, що вхідні двері будинку пані Джефферсон відчинені.

Поліцейському, який застрелив жінку, висунули звинувачення у вбивстві.

На початку жовтня цього року співробітниця поліції Далласа Ембер Гайгер також отримала 10 років в'язниці за те, що вбила свого сусіда у його власній квартирі.

Вона запевняла, що це сталося помилково: нібито у темряві вона переплутала квартири і вирішила, що сусід - це грабіжник.

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