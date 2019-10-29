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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив про початок розведення сил у місті Золоте (Луганська область).

"У Золотому розведення відбувається прямо зараз. Ми стартуємо з сьогоднішнього дня…", - сказав пан Пристайко на запитання кореспондента BBC News Україна під час інвестиційного форуму у Маріуполі.

Водночас у Штабі Операції об'єднаних сил цю інформацію не підтвердили.

"Ми не підтверджуємо інформацію міністра Пристайка", - відповів речник Штабу ООС на питання BBC News Україна про те, чи дійсно вже почалося розведення.

Кілька годин тому на фейсбук-сторінці Штабу ООС також з'явилося повідомлення про те, що "противник продовжує порушувати режим припинення вогню".

"Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань", - йдеться у повідомленні.

Що ще сказав Пристайко?

Говорячи з журналістами, пан Пристайко зазначив, що вже найближчим часом розведення може розпочатися і в Петрівському.

Завершення розведення у Золоту і Петрівському, каже він, - це ключова умова для проведення зустрічі у нормандському форматі за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Міністр також прокоментував побоювання критиків розведення сил, які застерігають, що після відходу українських військ Золоте може опинитися у так званій "сірій зоні".

"Ми гарантуємо всі заходи безпеки. Сіра зона існувала й до цього", - сказав Пристайко і не виключив, що в разі потреби українські військові зможуть повернутися на попередні позиції.

За словами Пристайка, факт відведення сил противником має зафіксувати СММ ОБСЄ.

"Це те, що ми пообіцяли п'ять років тому: що ми припинемо війну згідно з мінським процесом", - сказав Пристайко.

Три роки спроб

Про розведення сил у районі Золотого, Петрівського і Станиці Луганської почали говорити ще у 2016 році.

За задумом, сторони мають перебувати поза зоною видимості одна одної - на відстані 2 кілометри. Це має призвести до того, що вони не зможуть вести взаємні обстріли.

Розведення мало відбуватися "синхронно, дзеркально і завершитися протягом не більше, ніж трьох діб" після того, як режим тиші на цих ділянках фронту триватиме принаймні тиждень.

Саме ця умова семиденного перемир'я тривалий час і була перепоною на шляху розведення: режим тиші постійно порушували, і сторони звинувачували в цьому одна одну.

Вже у 2019 році розведення сил стало частиною риторики нового президента Володимира Зеленського про встановлення миру на Донбасі.

Наприкінці червня розведення справді почалося у Станиці Луганській - СММ ОБСЄ відзвітувала, що 30 червня обидві сторони відійшли від лінії зіткнення і навіть почали розбирати передові позиції.

З того часу українська сторона спорудила там тимчасовий міст через Сіверський Донець для руху цивільних та озвучила плани відновлення капітального мосту, підірваного ще у 2015 році.

Водночас українські ЗМІ стверджують, що "народна міліція ЛНР" так і не розібрала свої укріплення біля лінії розведення, й представники незаконних збройних формувань, переодягені цивільними, проводять розвідку.

Спостережна місія ОБСЄ періодично відмічає одиночні постріли чи вибухи у районі Станиці Луганської, однак до зриву перемир'я вони не призвели.

Наступними ділянками розведення сил мають стати саме Золоте та район сіл Петрівське-Богданівка.

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