Копирайт изображения Прес-центр ООС

Штаб ООС підтвердив початок розведення сил у Золотому (Луганська область). Раніше про це заявляв міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12.00 годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня", - йдеться у повідомленні Штабу ООС.

Там запевнили, що "відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада ні в якому разі не залишить місцеве населення поза увагою".

Українські сили відходять на один кілометр назад, так само роблять бойовики.

"Прекрасно, все спокійно відбувається", - відреагував на питання кореспондентки ВВС News Україна Жанни Безп'ятчук Володимир Зеленський, який перебуває в Маріуполі.

Президент додав, що відведення відбувається на ділянці, де не було обстрілів сім днів. "Я там був, там все контрольовано", - запевнив президент.

Про початок розведення повідомив і спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

Кілька годин тому на фейсбук-сторінці штабу ООС також з'явилося повідомлення про те, що "противник продовжує порушувати режим припинення вогню".

"Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань", - йдеться у повідомленні.

Тепер у штабі ООС уточнили, що обстріл, про який йде мова, вівся поза зоною розведення сил.

Начальник пресцентру штабу ООС Андрій Агеєв повідомив агенції "УНІАН", що процес розведення "має тривати не більше 30 діб".

"Там є визначені ділянки і визначені дні для кого, коли і що розводиться, коли відходять сили і засоби", - повідомив Агеєв.

Що сказав Пристайко?

Говорячи з журналістами, пан Пристайко зазначив, що вже найближчим часом розведення може розпочатися і в Петрівському.

Завершення розведення у Золоту і Петрівському, каже він, - це ключова умова для проведення зустрічі у нормандському форматі за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Пристайко припустив, що зустріч може відбутись до кінця наступного місяця.

Міністр також прокоментував побоювання критиків розведення сил, які застерігають, що після відходу українських військ Золоте може опинитися у так званій "сірій зоні".

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"Ми гарантуємо всі заходи безпеки. Сіра зона існувала й до цього", - сказав Пристайко і не виключив, що в разі потреби українські військові зможуть повернутися на попередні позиції.

Після відводу у Золотому продовжить роботу українська поліція.

За словами Пристайка, факт відведення сил противником має зафіксувати СММ ОБСЄ.

"Це те, що ми пообіцяли п'ять років тому: що ми припинемо війну згідно з мінським процесом", - сказав Пристайко.

Три роки спроб

Про розведення сил у районі Золотого, Петрівського і Станиці Луганської почали говорити ще у 2016 році.

За задумом, сторони мають перебувати поза зоною видимості одна одної - на відстані 2 кілометри, тобто, обидві сторони мають відійти на кілометр кожна.

Це має призвести до того, що вони не зможуть вести взаємні обстріли.

Розведення мало відбуватися "синхронно, дзеркально і завершитися протягом не більше, ніж трьох діб" після того, як режим тиші на цих ділянках фронту триватиме принаймні тиждень.

Саме ця умова семиденного перемир'я тривалий час і була перепоною на шляху розведення: режим тиші постійно порушували, і сторони звинувачували в цьому одна одну.

Вже у 2019 році розведення сил стало частиною риторики нового президента Володимира Зеленського про встановлення миру на Донбасі.

Наприкінці червня розведення справді почалося у Станиці Луганській - СММ ОБСЄ відзвітувала, що 30 червня обидві сторони відійшли від лінії зіткнення і навіть почали розбирати передові позиції.

З того часу українська сторона спорудила там тимчасовий міст через Сіверський Донець для руху цивільних та озвучила плани відновлення капітального мосту, підірваного ще у 2015 році.

Водночас українські ЗМІ стверджують, що "народна міліція ЛНР" так і не розібрала свої укріплення біля лінії розведення, й представники незаконних збройних формувань, переодягені цивільними, проводять розвідку.

Спостережна місія ОБСЄ періодично відмічає одиночні постріли чи вибухи у районі Станиці Луганської, однак до зриву перемир'я вони не призвели.

Наступними ділянками розведення сил мають стати саме Золоте та район сіл Петрівське-Богданівка.

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