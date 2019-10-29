"Хвилювався про наслідки для України": у справі Трампа свідчитиме вихідець з Києва

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У вівторок, 29 жовтня, американський чиновник Александр Віндман, який був свідком скандальної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, дасть свідчення у Конгресі США.

Саме ця розмова є предметом розслідування, яке теоретично може завершитися імпічментом президента США.

Александр Віндман народився в Україні і потрапив до США у трирічному віці: після смерті дружини його батько вирішив залишити Київ і емігрувати до Америки разом із двома синами. У Нью-Йорку вони опинилися у 1979 році.

Зараз, 40 років потому, Віндман має звання підполковника армії США (так само як і його брат Євген) і є одним з експертів Ради національної безпеки США.

До цього, як повідомляє The New York Times, він встиг, зокрема, попрацювати у посольствах США у Києві та Москві.

29 жовтня Віндман дасть свідчення у Конгресі США в справі про імпічмент Дональда Трампа: чиновник був присутнім під час липневої телефонної розмови президента США та його українського колеги.

Критики Трампа кажуть, що під час цієї бесіди він тиснув на Зеленського і закликав його ініціювати в Україні розслідування щодо компанії Burisma. До ради директорів цієї фірми раніше входив Хантер Байден - син ексвіцепрезидента США Джо Байдена, який є імовірним опонентом Трампа на майбутніх виборах.

Сам Дональд Трамп усі звинувачення заперечує, а розслідування своїх дій називає "полюванням на відьом".

Що знає Віндман?

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Текст майбутнього виступу Александра Віндмана вже оприлюднили американські ЗМІ. Ознайомитися із ним можна тут.

У ньому Віндман розповідає, зокрема, як потрапив до США, про свою роботу в Раді національної безпеки і міркує про геополітичну важливість України.

За словами Віндмана, він був одним з кількох людей, які були свідками першої телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася ще у травні, а також був членом делегації США на інавгурації українського президента.

З-поміж іншого, Віндман також розповідає про липневий візит тодішнього секретаря РНБО Олександра Данилюка до Вашингтона і його зустріч із радником президента США Джо Болтоном, спецпредставником Держдепартаменту Куртом Волкером і послом США у ЄС Гордоном Сондлендом.

"Зустріч проходила дуже добре, аж доки українська сторона не підняла питання зустрічі двох президентів. Українці розглядали цю зустріч як критично важливу, щоб заручитись підтримкою США як найважливішого міжнародного партнера. Посол Сондленд почав говорити про те, щоб Україна провела конкретні розслідування, щоб забезпечити собі зустріч з президентом, і тоді Болтон різко перервав зустріч", - згадує Віндман.

Після зустрічі, каже Віндман, Сондленд знову підкреслив важливість розслідування справи Burisma і справи про можливе втручання українців в американські вибори в 2016 року. Віндман назвав ці вимоги недоречними і сказав, що вони не мають жодного стосунку до національної безпеки. Згодом він повідомив про це керівництво Ради нацбезпеки США.

Говорячи про липневу телефонну розмову Трампа і Зеленського - ту саму, яка стала причиною розслідування в Конгресі США, - Віндман каже, що слухав її у ситуаційній кімнаті Білого дому, і вона його "занепокоїла".

"Я не вважав, що це правильно - вимагати від іноземного уряду розслідувати дії американських громадян, і я хвилювався про наслідки для підтримки України з боку США", - каже Віндман, додаючи що тоді ще раз повідомив про свої побоювання керівництво Ради нацбезпеки США.

"США та Україна мають залишатися стратегічними партнерами, працювати разом і втілювати спільне бачення стабільної, заможної та демократичної України", - резюмує Віндман.

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