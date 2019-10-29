Call of Duty: чому в Росії критикують легендарну гру

Копирайт изображения Activision Blizzard Image caption Гра Call of Duty: Modern Warfare вийшла минулого тижня

Остання гра Call of Duty отримала тисячі негативних відгуків з боку російських користувачів та ЗМІ через зображення в ній Росії.

16-ту частину з серії ігор чудово оцінили критики відеоігор.

Але російські ЗМІ та користувачі на оглядовому сайті Metacritic стверджували, що гра намагається переписати історію та проводити антиросійську пропаганду.

Представник компанії Activision Blizzard, яка випустила гру, відмовився коментувати відгуки користувачів, але компанія заявила, що всі сюжетні лінії є вигаданими.

У недавньому блозі компанія заявила, що гра не відображає подій у реальному світі.

"Уркістан"

Call of Duty: Modern Warfare вийшла минулого тижня.

Суперечка навколо неї виникла через місію "Шосе смерті".

Гравці атакують російських снайперів на розбитому шосе у вигаданій країні "Уркістан", яка за природними умовами та історичними подіями нагадує близькосхідну державу.

Однак деякі рецензенти, зокрема, російськомовні користувачі, відзначили схожість між вигаданою дорогою та реальним шосе, що пов'язує Ірак та Кувейт.

Копирайт изображения Activision Blizzard Image caption Місія "Шосе смерті" відбувається у вигаданій країні "Уркістан"

Один рецензент на веб-сайті Metacritic заявив, що гра "демонізує Росію", а інший заявив, що у ній підкреслено поділ на "поганих росіян" та "хороших американців".

Третій користувач написав: "У грі хороша графіка. Але сюжет - огидна пропаганда і брехня".

Російські ЗМІ також розкритикували останню гру Call of Duty.

Журналістка BBC Monitoring повідомила, що державне телебачення "Росія 24" випустило чотирихвилинний сюжет, в якому критикує гру.

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, причиною гніву російських користувачів стало зображення російських військовослужбовців.

У порівнянні з іншими частинами Call of Duty, де російські військові теж часто були супротивниками головних героїв, в цій вони діють з особливою жорстокістю - невиправданою і спрямованою переважно на мирних мешканців.

В одному з епізодів користувачеві пропонують зіграти за маленьку дівчинку, мати якої гине під час російського бомбардування, а батька на її очах вбиває російський десантник. Завдання дівчинки - непомітно підійти до військового і вбити його, а якщо у гравця це не вийде - солдат вб'є дівчинку.

Надалі дівчинка на довгі роки потрапляє в полон до російського полковника (а потім - генерала) Баркова. Наступний епізод з його участю теж досить жорстокий - полковник катує її, щоб дізнатися, де лідер повстанців, яких він вважає терористами.

Копирайт изображения Activision Blizzard Image caption Сцена з місії "Шосе смерті"

Тортури показані в усіх деталях - Барков кладе на обличчя дівчинки ганчірку і починає лити на неї воду. У такій ситуації людині здається, що вона захлинається. Такий вид тортур (англійською waterboarding) став відомий в основному завдяки західному кінематографу, в якому його застосовують військові західних країн.

Ще в одній сцені люди в російській військовій формі вішають для остраху беззбройних мирних жителів, а в іншій - застосовують проти них отруйні речовини, хоча ці люди явно не становлять загрози. Єдина причина - нещодавній напад повстанців, союзниками яких Барков вважає звичайних громадян.

Для критиків - хіт, для користувачів - ні

Критики оцінили гру на 85 балів зі 100 на сайті Metacritic.

Проте сотні відгуків з нульовою оцінкою знизили оцінку Modern Warfare від користувачів до 3,2 з 10 на найбільш популярній платформі Playstation 4 (PS4).

Загалом є понад 4 000 негативних відгуків від гравців, які грають на комп'ютерах, PS4 або ігровій консолі Xbox, у порівнянні з трохи понад 1500 позитивних відгуків.

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