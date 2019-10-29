Сотні людей протестували під Офісом президента проти розведення військ

У Києві сотні людей вийшли під Офіс президента протестувати проти розведення військ, яке 29 жовтня розпочалось у Золотому на Луганщині.

Як передає агенція "Інтерфакс-Україна", головною вимогою протестувальників було припинення відводу військ від лінії розмежування на Донбасі, що, за їхніми словами, може призвести до захоплення бойовиками нових територій.

За даними агенцій, на заклик "Руху опору капітуляції" зібралось близько півтисячі людей.

Вони скандували "Ні - капітуляції" та "Зелю - Геть", а також час від часу палили фаєри.

Врешті вони показали владі "жовті картки" як останнє попередження та закликали вийти на марш протесту 21 листопада на День гідності та свободи.

29 жовтня у місті Золотому на Луганщині почалось розведення військ як з українського боку, так і з боку бойовиків.

Сторони мають відійти від лінії на один кілометр і створити так звану двокілометрову буферну зону. Розведення тут має тривати три дні.

Наступним етапом розведення має відбутись у селищі Петрівське Донецької області, а у стратегічній перспективі - по всій лінії розмежування.

Розведення військ у цих двох населених пунктах є передумовою проведення зустрічі "Нормандського формату" - лідерів Франції, Німеччини, України та Росії.

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