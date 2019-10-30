Копирайт изображения УНІАН

У середу зранку прес-центр ООС опублікував звіт про зафіксовані обстріли у Золотому-4, де вчора почалося розведення сил.

Умовою розведення було семиденне перемир'я (тобто, повна відсутність обстрілів) на цій ділянці фронту.

Водночас у новому звіті йдеться про обстріли зі сторони проросійських формувань, які сталися 28 жовтня - тобто за день до початку розведення.

Утім, як пояснили BBC News Україна у пресцентрі ООС, зазначені обстріли сталися "за межею ділянки розведення".

Обстріли у Золотому-4

В опублікованому звіті Спільного центру з контролю та координації припинення вогню (СЦКК) вказується, що 28 жовтня ввечері зафіксували два обстріли зі стрілецької зброї "у напрямку населеного пункту Золоте-4".

На наступний день представники СЦКК провели фотофіксацію обстрілів і встановили, що були обстріляні два приватних будинки.

Вогонь вівся зі стрілецької зброї калібру 7,62 - тобто, це міг бути автомат, кулемет чи снайперська рушниця.

Копирайт изображения Пресцентр ООС Image caption Отвори від куль

Постраждалих від обстрілів не було.

Що це означає?

Обстріли на ділянці розведення мали б одразу ж призвести до скасування відведення українських бійців зі своїх позицій та початку відрахування нового семиденного терміну "тиші" під Золотим-4.

Утім, як пояснили BBC News Україна у пресцентрі ООС, зафіксовані СЦКК обстріли 28 жовтня сталися "за межею ділянки розведення".

"Сама ділянка розведення невелика, тоді як периметр Золотого досить великий, близько 13 км. І обстріли там трапляються на різних ділянках. Конкретно описаний обстріл стався за межею ділянки розведення", - розповів представник пресцентру ООС.

Таким чином можна зробити висновок, що зафіксований обстріл не є причиною для припинення розведення сил під Золотим.

Де саме були обстріли та де розводять сили?

Копирайт изображения Пресцентр ООС

Золоте-4 - одне з передмість Золотого, його колишня назва - Партизанське.

Судячи з повідомлення СЦКК, обстріл 28 жовтня стався на вулицях Оріхова та Довженка - найсхіднішій частині Золотого-4.

А сам вогонь вівся з іншого передмістя - Золотого-5 (Мар'ївка), яке перебуває у сірій зоні ближче до позицій проросійських формувань.

Копирайт изображения Google Maps Image caption Стрілкою показане орієнтовне місце обстрілів

Водночас ділянка розведення у Золотому-4 знаходиться трохи на південний захід від місця обстрілів - у передмісті з назвою Катеринівка.

Копирайт изображения Пресцентр ООС Image caption Скріншот з відео пресцентру ООС "Початок процесу розведення сил та засобів на ділянці №2 біля населеного пункту Золоте-4"

За даними СММ ОБСЄ, саме там обстрілів не було вже більше тижня, що й зробило можливим розведення.

Довжина ділянки розведення біля Золотого є закритою інформацією.

Утім відомо, що загальна довжина всіх трьох ділянок можливого розведення (у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському-Богданівці) - 3 км.

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