Секс-скандали у новій Раді: провокації чи депутатська "полуничка"?

Копирайт изображения УНІАН

Новий парламент за два місяці своєї роботи вже відзначився кількома пікантними ситуаціями, породженими фото та відео записами про те, що пишуть чи навіть чим займаються народні обранці у сесійній залі.

Переписка/провокація Яременка

Копирайт изображения Фейсбук Богдана Яременко Image caption Богдан Яременко був обраний як мажоритарник від "Слуги народу" у Києві, а до цього був дипломатом і працював у громадському секторі

У середу сайт "Букви" опублікував знімки переписки з, як зазначається, телефону голови комітету з питань зовнішньої політики Богдана Яременка (фракція "Слуга народу").

Автори фото стверджують, що депутат просто під час засідання Ради переглядав кілька чатів під назвою "Мережа знайомств Мам…" і "Loveeto".

Далі, як видно зі знімків екрану, Богдан Яременко написав комусь російською: "Умови зустрічі з тобою".

На що ймовірна співрозмовниця відповіла: "Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний - табу. Година - 100 доларів. Дві години - 150. На ніч не лишаюся. Побажання можна".

Автори на сайті "Букви" також додають, що Богдан Яременко одружений та має двох дітей.

Пізніше сам депутат відреагував на публікацію, назвавши її "провокацією".

"Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече, ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони. Отримавши такий сигнал я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування", - написав він у Facebook.

"Це спрацювало. Мисливець за паленими фактами сфотографував те, чого немає. Не варто вірити усьому, що публікують ніби то ЗМІ", - пояснив Богдан Яременко і додав, що "далі буде".

Утім, такі пояснення не задовільнили частину опонентів голови комітету з міжнародних відносин, які тепер у соцмережах запитують про його ставлення до легалізації проституції.

Кива та його "поправляння члену"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ілля Кива - один з "фронтменів" "Опозиційного блогу - За життя"

А на початку жовтня у схожу ситуацію потрапив депутат від "Опозиційного блоку - За життя" Ілля Кива.

Журналісти заскочили його за пікантною поведінкою також у сесійній залі парламенту.

Спочатку депутат вів переписку з абонентом "Юля конкурс краси Одеса". А після цього почав торкатися своїх геніталій.

Багато хто зробив висновок, що він мастурбував, хоча сам депутат в коментарях журналістам це спростував.

За його словами, насправді він просто "поправив член, підтягнув шкарпетки, подзвонив знайомій дівчині". А відео Ілля Кива назвав "змонтованим".

Сам відеоролик став вірусним у соцмережах. Його прокоментувала навіть колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун. Вона написала у Facebook, що мастурбація - це нормально. Однак не на робочому місці.

"Хочу кохатися" від Криворучкіної

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олена Криворучкіна - "мажоритарниця" з Кривого Рогу, яка представляє "Слугу народу"

У ще один секс-скандал потрапила інша депутат від "Слуги народу" Олена Криворучкіна.

На початку вересня фотографи зафіксували її особисту переписку після прийняття закону про скасування депутатської недоторканості.

Депутатка, яка виграла вибори в Кривому Розі, вирішила повідомити важливу новину абоненту "Коханий".

Вона писала йому: "Я люблю тебе. Сильно, сильно, сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила".

А потім у цій же переписці додала: "Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради".

Ця романтична переписка також викликала бурю емоцій в соцмережах.

Сама народна обраниця пояснила, що переписувалася з коханим під час офіційної перерви.

І додала: "Не заздріть".

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