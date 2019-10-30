Сотні коал заживо згоріли під час лісової пожежі в Австралії
Сотні австралійських коал загинули через лісову пожежу, повідомляють рятувальники.
Вогонь знищив 2 тисячі гектарів чагарнику, які є місцем масового розмноження коал у Новому Південному Уельсі, що за 250 миль на північ від Сіднея.
За словами рятувальників, жертвами вогню стали різноманітні види, а загибель такої кількості тварин є "національною трагедією".
Ареал місцевих коал значно скоротився за останні десятиліття.
Екологи стверджують, що популяція коал зменшується, і в дикій природі їх залишилося 43 тисячі. Серед причин - втрата природного середовища, хвороби, напади собак та зміна клімату.
Міністерство охорони довкілля Австралії віднесло цих сумчастих до категорії "вразливих".
Рятувальниця Чейне Фланаган заявила, що велика пожежа біля Порт-Маккуорі також знищила місце, де жили і розмножувалися сотні різних видів коал.
"Пожежа була такої сили, що кількість жертв буде дуже високою", - заявила ABC пані Фланаган.
Рятувальники намагалися визволити тварин з пожежі, але не змогли знайти тих, що вижили, оскільки там все ще вирував вогонь.
За словами вчених, коали зазвичай рятуються, піднімаючись на верхівки дерев і згорнувшись там клубком.
"Якщо вогонь пройде швидко, злегка підпаливши їм хутро, то все буде гаразд, а хутро відросте, - пояснила AFP медик Сью Ештон. - Але якщо пожежа пошириться вище на дерева, коали загинуть".
За останні місяці у Новому Південному Уельсі, найбільш густонаселеному штаті Австралії, сталося сотні пожеж.
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