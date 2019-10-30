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Данське енергетично агентство видало дозвіл на будівництво "Північного потоку-2". Це прибрало останню перепону на шляху російського газопроводу до Європи в обхід України.

До цього часу Данія залишалася останньою країною, яка не видавала "Газпрому" дозвіл на будівництво газопроводу. Раніше погодились Німеччина, Фінляндія і Швеція.

"Північний потік-2" дозволить поставляти газ із Росії напряму до Німеччини. Його прокладають Балтійським морем. Протяжність газопроводу - понад 1,2 тисячі кілометрів.

Вартість будівництва морської ділянки "Північного потоку-2" оцінюють приблизно у 9 мільярдів євро. Проєкт вважається дуже вигідним для його учасників - "Газпрому" та низки європейських енергетичних компаній. За деякими оцінками, він має повністю окупитися менш як за 10 років.

Очікується, що "Північний потік-2" можуть ввести в експлуатацію вже до кінця цього року.

Що це означає для України?

Україна давно виступає проти будівництва "Північного потоку-2", адже він напряму вдарить по її доходах від транзиту російського газу до Європи.

Приміром, минулого року Росія експортувала до Європи трохи більше 200 млрд кубометрів газу, 86 млрд кубів - саме через Україну.

Завдяки цьому "Нафтогаз" отримав близько 2,6 млрд доларів, а це більш як 2% ВВП України.

Хоча введення "Північного потоку-2" теоретично може дозволити Росії відмовитися від транзиту газу через Україну, Європа все ж виступає проти такого кроку.

Вона, зокрема, наполягає на укладенні нового українсько-російського договору про транзит. Чинний добігає кінця наприкінці 2019 року, новий досі не підписано.

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, коментуючи рішення Данії дати дозвіл на будівництво "Північного потоку-2", сказав, що цей крок не став для України несподіванкою.

"Ми очікували цього рішення протягом осені. Принципова позиція Данії затримала проєкт на якийсь час, але геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини".

"Дієва протидія агресії в сьогоднішньому світі - санкції великих західних держав. Плануємо максимально підтримати українських дипломатів в цьому напрямку", - заявив пан Коболєв.

Хто ще проти "Північного потоку-2"?

"Північний потік-2" негативно оцінювають також низка європейських країн, зокрема, Латвія, Литва і Польща, які називали цей проект не стільки енергетичним, скільки політичним.

Жорстку позицію щодо реалізації проєкту також тривалий час займають США, які там само висловлюють побоювання щодо того, що Європа посилить залежність від російського газу.

Вашингтон погрожував запровадити санкції проти компаній, які долучаться до проєкту "Північний потік-2".

Втім, вважається, що так США відстоює не лише свої політичні інтереси, а й економічні. Америка зацікавлена у збільшенні поставок власного скрапленого газу до Європи.

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