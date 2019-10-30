Українагейт: дипломати розкажуть, як Трамп не цінує Україну

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У середу в комітеті з розвідки Палати представників США мають виступити двоє дипломатів, які розкажуть про розбіжності щодо України між оточенням Трампа і співробітниками Держдепартаменту.

Засідання проходитиме у закритому режимі. Це - частина розслідування, яке теоретично може завершитися імпічментом президента США.

Дипломати готуються розповісти, що їхні позитивні очікування від нового президента України Володимира Зеленського зіткнулися з глибоким песимізмом у Білому домі.

Про це йдеться у заздалегідь підготованих текстах їхніх виступів, з якими вже ознайомилась газета The Washington Post.

Що відомо дипломатам?

Так, дипломат Крістофер Андерсон розповість про те, що після захоплення українських кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року Держдепартамент мав намір випустити заяву на підтримку України. Проте "високопоставлені чиновники у Білому домі заблокували це", написав Андресон.

Водночас Кетрін Крофт, яка відповідала за український напрямок в Білому домі та Держдепі, каже, що нерідко чула, як Трамп називає Україну корумпованою країною.

Видання The New York Times дізналося, що Крофт також хоче розповісти про те, що звільнення посла США в Україна Марі Йовановіч лобіював колишній конгресмен-республіканець Роберт Лівінгстон.

Згідно зі свідченнями Крофт, вона задокументувала дзвінки Лівінгстона дипломату, який працює з Білим домом, і повідомила про них двом колегам - Фіоні Хілл з Ради нацбезпеки США та Джорджу Кенту з Держдепартаменту.

Лівінгстон називав Марі Йовановіч "пережитком Обами" і натякав на її зв'язки з Джорджем Соросом, каже Кетрін Крофт.

Копирайт изображения EPA Image caption Кетрін Крофт

Невідомо, в чиїх саме інтересах працював Лівінгстон, але на відставці Йовановіч також наполягали адвокат Трампа Руді Джуліані і ще двоє американців, пов'язані з ним: Лев Парнас та Ігор Фурман - їх арештували у США в жовтні.

В результаті Марі Йовановіч раптово відкликали за кілька місяців до того, як мав завершитися термін її повноважень.

Обидва дипломати, які виступатимуть в середу, в різні періоди були радниками спецпредставника США по Україні Курта Волкера.

Він пішов у відставку після того, яка стало відомо про його роль у тиску на українську адміністрацію з боку Білого дому.

На закритому слуханні у Конгресі Курт Волкер раніше заявив, що Руді Джуліані вимагав від української влади зробити публічну заяву про початок розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера.

За словами Крістофер Андерсона, його колишній керівник намагався одночасно задовольнити і вимоги Джуліані, і забезпечити підтримку адміністрації Зеленського.

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