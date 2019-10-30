Герой "секс-скандалу" у Раді вибачився перед дружиною, дітьми і президентом

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Депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко, який став фігурантом "секс-скандалу" у Верховній Раді, вибачився "перед усіма, кому створив проблеми", зокрема, і перед дружиною.

"Не всі рішення бувають однаковими вдалими. Я вилучив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента", - написав пан Яременко у своєму фейсбуці.

Під видаленим постом політик має на увазі нещодавню публікацію, в якій він запевняв, що вся історія з його перепискою, яку сфотографували журналісти, - це розіграш, який він нібито навмисно спланував.

"Місце твоє. Секс захищений"

У середу сайт "Букви" опублікував знімки переписки з телефона Богдана Яременка, який є головою комітету з питань зовнішньої політики.

Автори фото стверджують, що депутат прямо під час засідання парламенту переглядав кілька чатів під назвою "Мережа знайомств Мам…" і "Loveeto".

Далі, як видно зі знімків екрану, Богдан Яременко написав комусь російською: "Умови зустрічі з тобою".

На що ймовірна співрозмовниця відповіла: "Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний - табу. Година - 100 доларів. Дві години - 150. На ніч не лишаюся. Побажання можна".

Автори на сайті "Букви" додають, що Богдан Яременко одружений та має двох дітей.

Трохи згодом сам депутат відреагував на публікацію у своєму фейсбуці, назвавши її "провокацією".

"Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече, ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони. Отримавши такий сигнал я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування", - написав він у Facebook.

"Це спрацювало. Мисливець за паленими фактами сфотографував те, чого немає. Не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ", - пояснив Богдан Яременко і додав, що "далі буде".

Наразі цей запис пан Яременко вже видалив.

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