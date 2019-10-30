Злиття автогігантів: Fiat Chrysler і Peugeot Citroën можуть об'єднатися
Французька PSA Group та італо-американська Fiat Chrysler розглядають злиття в єдину компанію. Вона може стати одним з найбільших гравців на автомобільному ринку.
PSA Group стоїть за виробництвом таких автомобілів як Peugeot, Citroën і Opel.
Fiat Chrysler - за машинами Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati та низкою інших.
Злиття компаній призведе до виникнення гіганта, загальна вартість якого буде близько 50 млрд доларів.
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Втім, чи буде підписана угода - все ще залишається питанням. Переговори тривають і поки що перебувають на ранній стадії.
Старший аналітик фінансової компанії Morningstar Річард Гільгерт каже, що загальний обсяг проданих автомобілів PSA Group і Fiat Chrysler у 2018 році склав 8,7 мільйона одиниць.
Таким чином в разі об'єднання нова компанія посяде четверту сходинку у списку найбільших автомобільних компаній.
Перші три позиції наразі займають:
- автоконцерн VAG (Audi, Volkswagen, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Seat, MAN, Scania, Škoda)
- Toyota Motor Corporation (Toyota, Lexus, Daihatsu, Hino)
- Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance (Renault, Nissan, Mitsubishi, Infiniti, Dacia)
Відомо, що раніше Fiat Chrysler вела переговори про злиття з Renault-Nissan-Mitsubishi, проте угоду так і не підписали.
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