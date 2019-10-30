Злиття автогігантів: Fiat Chrysler і Peugeot Citroën можуть об'єднатися

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Французька PSA Group та італо-американська Fiat Chrysler розглядають злиття в єдину компанію. Вона може стати одним з найбільших гравців на автомобільному ринку.

PSA Group стоїть за виробництвом таких автомобілів як Peugeot, Citroën і Opel.

Fiat Chrysler - за машинами Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati та низкою інших.

Злиття компаній призведе до виникнення гіганта, загальна вартість якого буде близько 50 млрд доларів.

Втім, чи буде підписана угода - все ще залишається питанням. Переговори тривають і поки що перебувають на ранній стадії.

Старший аналітик фінансової компанії Morningstar Річард Гільгерт каже, що загальний обсяг проданих автомобілів PSA Group і Fiat Chrysler у 2018 році склав 8,7 мільйона одиниць.

Таким чином в разі об'єднання нова компанія посяде четверту сходинку у списку найбільших автомобільних компаній.

Перші три позиції наразі займають:

автоконцерн VAG (Audi, Volkswagen, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Seat, MAN, Scania, Škoda)

Toyota Motor Corporation (Toyota, Lexus, Daihatsu, Hino)

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance (Renault, Nissan, Mitsubishi, Infiniti, Dacia)

Відомо, що раніше Fiat Chrysler вела переговори про злиття з Renault-Nissan-Mitsubishi, проте угоду так і не підписали.

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