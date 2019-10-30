Копирайт изображения Пресслужба ФК "Динамо" Київ

Київське "Динамо" у напруженому матчі ⅛ фіналу Кубку України переграло донецький "Шахтар" з рахунком 2:1.

Першими у поєдинку, який в соцмережах називали "достроковим фіналом" турніру, забили кияни.

На 22-й хвилині капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук отримав м'яч на лівому фланзі і неочікувано пробив з-за меж штрафного майданчика - голкіпер "гірників" Андрій П'ятов навіть не поворухнувся, спостерігаючи, як м'яч залітає в його ворота.

Киянам вдавалося утримувати переможний рахунок майже до останнього, але на 89-й хвилині суддя видалив Володимира Шепєлєва, і "Шахтар" миттєво скористався чисельною перевагою: вже у доданий час у ворота динамівців після серії рикошетів поцілив Тарас Степаненко - 1:1.

Враховуючи нічийний рахунок, попереду в команд були два додаткові тайми по 15 хвилин.

На початку першого з них суддя відновив чисельну рівновагу суперників, видаливши Степаненка.

На 111-й хвилині "Динамо" знову вирвалося вперед: після подачі з кутового ворота Андрія П'ятова розстріляв захисник "біло-синіх" Денис Попов.

Цей гол став для киян переможним.

До цього команди зустрічалися в рамках розіграшів національного кубку 15 разів: у 10 матчах перемав "Шахтар", у п'яти - кияни.

Останні чотири кубки вигравали саме "гірники": донецький клуб ставав переможцем турніру у 2016, 2017, 2018 і 2019 роках.

Загалом на рахунку "Шахтаря" - 13 Кубків України, у динамівців - на два менше.

Попри перемогу у кубковому поєдинку, в чемпіонаті України кияни продовжують відставати від "Шахтаря": після 12 турів відрив між ними вже сягнув 10 очок.

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