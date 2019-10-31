Безбілетник, що тікав від контролера по рейках, паралізував паризьке метро

Копирайт изображения Palthi92/Instagram Palthi2m/Snapchat

Пасажири паризького метро, які чекали на поїзд на станції "Міроменіль", не повірили своїм очам, коли безбілетник зістрибнув на рейки і почав бігти по них, щоб втекти від контролерів.

Рейки в метро - дуже небезпечні і становлять серйозний ризик для життя людей. Будь-хто, хто зістрибне або впаде на них з платформи, теоретично може отримати удар електричним струмом у 750 вольтів.

Інцидент стався у понеділок близько опівдня. Через чоловіка на сильно завантаженій гілці метро довелося на 30 хвилин зупинити рух поїздів, на шести станціях - вимкнути електрику.

Безбілетник біг в напрямку до тунелю, а контролери переслідували його платформою.

Чоловіка зрештою спіймали, але чи покарали його і як саме, невідомо.

Штраф за безквитковий проїзд у паризькому метро складає 50 євро.

Відео інциденту, зняте одним з очевидців, широко розійшлося соцмережами.

"Я й раніше бачив, як люди тікають від контролерів, але цей хлопець!", - написав у Twitter один із пасажирів.

Інший користувач погодився, що безкоштовний проїзд у метро, мабуть, не вартий того, аби втрачати через нього життя.

"Цей хлопець готовий померти від удару струмом за проїзд, який коштує 1,90 євро. Він має подякувати контролерам за те, що вони врятували йому життя, коли вимкнули електрику".

Пропустити Twitter допис , автор: @SamRLIVPIVIF Le métro ne roule pas avec des piles 🔋🤬. le gars est prêt à mourir électrocuté pour un ticket qui coûte 1€90 ! Il faut remercier les agents RATP qui lui on sauvé la vie ! En coupant le courant ! pic.twitter.com/fLrCWBS1z8 — 🚆 Sami ℹ️ Agent sono 🖥 PIVIF 🎙#Infovoyageur (@SamRLIVPIVIF) 28 жовтня 2019 р.

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