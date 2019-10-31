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Президент Чехії Мілош Земан запросив на урочистий захід у Празькому Граді представників організації "Кирим бірлігі", яка функціонує в анексованому Криму і працює на забезпечення підтримки політики Кремля кримськими татарами. Про це повідомляє чеське видання Denik-N.

Після цієї зустрічі з'явилася інформація про те, що нібито президент Чехії визнав Крим російським.

Посольство України в Чехії вже висловило протест у зв'язку за запрошенням на офіційний захід "представників псевдокримськотатарської організації "Кирим бірлігі", підконтрольної російській окупаційній владі в Криму.

На сторінці "Кирим Бірлігі" у Facebook опубліковано кілька фотографій з заходу, зокрема, представниць "Кирим бірлігі" разом з чеським прем'єром Андрієм Бабішем, і зазначено: "Президент Чехії Мілош Земан - європейський політик, який визнав Республіку Крим частиною Російської Федерації".

Рустем Німеттулаєв, який є віцеголовою "Кирим бірлігі", на запитання Denik-N, чи говорив Земан про Крим як частину Росії на урочистому заході, відповів: "Я не знаю, але президент Земан є державним діячем світового значення. Він має право говорити, що хоче. І про наш референдум. Ми знаємо, що президент Земан підтримує дружні стосунки з Росією, які повинен підтримувати кожен розумний політик".

Українське посольство розкритикувало запрошення на офіційний захід представників "Кирим бірлігі". "Розглядаємо подібні дії як чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин", - йдеться у заяві українського посольства.

Українські дипломати нагадали Чехії про репресії проти кримських татар в Криму і висловили сподівання, що чеські чиновники надалі утримуватимуться "від будь-яких контактів з представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями".

Речник Земана Іржі Овчачек спочатку не спростовував журналістам заяву представників "Кирим Бірлігі" щодо визнання чеським президентом Криму частиною Росії, але потім заявив, що Земан вважає анексію півострова незаконною, повідомляє Lidovky.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петрічек пояснив, що адміністрація Земана може не консультуватися з МЗС під час запрошення на такі заходи.

"Особисто, наприклад, я б не запрошував таких осіб на офіційний захід, який організовує Міністерство закордонних справ", - наголосив він.

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