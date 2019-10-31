Бенксі: опубліковані фотографії, які "показують художника за роботою"
Опубліковані фотографії, які, як вважається, показують невловимого вуличного художника Бенксі за роботою.
На фотографіях можна побачити, як Бенксі створює деякі зі своїх муралів, але сфотографований він зі спини, жодна фотографія не показує його обличчя.
Фотографії зроблені колишнім агентом та фотографом Бенксі Стівом Лазарідесом, який співпрацював з художником понад 10 років.
Хто саме створює арт-об'єкти під псевдонімом Бенксі залишається таємницею.
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Пан Лазарідес зазначив, що він співпрацював з Бенксі "11 славних років, за цей час ми порушили кожне правило в книзі правил, а також кілька законів".
"Я ненавиджу світ мистецтва. Я став його частиною лише тому, що Бенксі катапультував рух у стратосферу", - сказав він.
"Це була прогулянка верхи - однак, я радий, що я поза цим і збираюся розпочати іншу прогулянку", - підсумував друг художника.
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Пан Лазарідес походить з рідного міста Бенксі Бристоля, і йому було доручено створити портрет художника в 1997 році, наслідком чого стало 11-річне партнерство з невловимим митцем.
Він працював агентом Бенксі, фотографом, водієм та галеристом.
Фотографії Бенксі під час роботи, а також знімки деяких його муралів, опубліковані в новій книзі пана Лазарідеса - "Відзнятий Бенксі".
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