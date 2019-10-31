ОБСЄ побачило обстріли біля Петрівського. Коли там буде розведення?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спостерігачі СММ ОБСЄ переписують номери автоматів бійців проросійської "народної міліції" самопроголошеної "ЛНР", яких відвели з кількох позицій у Золотому. Так само вони переписали номери зброї та бійців ЗСУ, які відійшли звідти

Моніторингова місія ОБСЄ 29 жовтня зафіксувала обстріли на третій ділянці можливого розведення сил на Донбасі біля Петрівського. Про це йдеться в опублікованому у четвер щоденному звіті СММ ОБСЄ.

"29 жовтня, патрулюючи орієнтовно за 2 км на північ від Петрівського, спостерігачі чули постріли та черги зі стрілецької зброї приблизно за 2-4 км на південний захід (за оцінкою, у межах ділянки розведення)", - говориться у звіті.

Хто саме вів вогонь, у Моніторинговій місії ОБСЄ не уточнили.

Таким чином, відповідно до Рамкових угод "про розведення сил і засобів", відведення сил у Петрівському може статися не раніше, ніж через сім днів після останнього порушення режиму тиші.

Тобто, не раніше 5 листопада.

Й за умови, що обстріли у межах ділянки розведення не повторяться.

Водночас президент Зеленський у четвер заявив, що розведення у Петрівському може початися 4 листопада.

"Якщо буде все безпечно і у Петрівському упродовж тижня - ви знаєте, що має бути сім днів тиші, - то 4 листопада, мені здається, ми маємо почати розведення і у Петрівському", - анонсував він на спільному брифінгу з генсеком НАТО.

Обстріли в районі Петрівського

Слід відзначити, що ОБСЄ загалом продовжує фіксувати обстріли у районі Петрівського, хоча й за межами ділянки розведення.

Так того ж 29 жовтня спостерігачі місії бачили там обстріли неподалік Богданівки.

"Здійснюючи спостереження з цієї ж позиції та приблизно за 2 км на північний схід від н.п. Богданівка (підконтрольний урядові, 41 км на південний захід від Донецька), команди місії чули 42 постріли та черги зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета, а також 8 вибухів невизначеного походження (усі, за оцінкою, поза ділянкою розведення, але в межах 5 км від її краю)", - йдеться у звіті місії за 29 жовтня.

У зведеннях пресцентру ООС за 29 жовтня обстріли на ділянці розведення біля Петрівського не значаться, однак зафіксовані обстріли біля Богданівки - за межами ділянки.

Третя ділянка розведення

Копирайт изображения Прес-центр ООС

Петрівське-Богданівка - третя "пілотна" ділянка розведення сил на Донбасі - неподалік Докучаєвська на Донеччині.

30 червня українські Об'єднані сили та проросійські формування "ЛНР" відвели своїх бійців на ділянці у Станиці Луганській, а 29 жовтня аналогічне розведення пройшло на другій ділянці у Золотому.

Головною умовою розведення сил є зафіксоване Моніторинговою місією ОБСЄ 7-денне повне перемир'я на кожній з ділянок.

При цьому, прес-центр ООС повідомляв про обстріли на ділянці у Золотому за три дні до розведення там, однак спостерігачі ОБСЄ їх не підтвердили, що і дало змогу почати відведення сил.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що розведення у Петрівському може початися через кілька днів після Золотого, однак "якщо там діятиме режим припинення вогню".

"Ми виконуємо нашу частину мирних угод і очікуємо того ж самого від Росії", - наголошував він.

Початок розведення сил на Донбасі є однією з умов проведення зустрічі у "Нормандському форматі" за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

У 2016 році президент Петро Порошенко робив спроби почати аналогічне розведення, однак після порушень режиму тиші сторони повернулися на свої позиції.

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