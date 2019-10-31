ОБСЄ побачило обстріли біля Петрівського. Коли там буде розведення?
Моніторингова місія ОБСЄ 29 жовтня зафіксувала обстріли на третій ділянці можливого розведення сил на Донбасі біля Петрівського. Про це йдеться в опублікованому у четвер щоденному звіті СММ ОБСЄ.
- Коли і як відбудеться розведення військ на Донбасі
- Обстріли у Золотому-4 були, але за межами ділянки розведення - пресцентр ООС
"29 жовтня, патрулюючи орієнтовно за 2 км на північ від Петрівського, спостерігачі чули постріли та черги зі стрілецької зброї приблизно за 2-4 км на південний захід (за оцінкою, у межах ділянки розведення)", - говориться у звіті.
Хто саме вів вогонь, у Моніторинговій місії ОБСЄ не уточнили.
Таким чином, відповідно до Рамкових угод "про розведення сил і засобів", відведення сил у Петрівському може статися не раніше, ніж через сім днів після останнього порушення режиму тиші.
Тобто, не раніше 5 листопада.
Й за умови, що обстріли у межах ділянки розведення не повторяться.
Водночас президент Зеленський у четвер заявив, що розведення у Петрівському може початися 4 листопада.
"Якщо буде все безпечно і у Петрівському упродовж тижня - ви знаєте, що має бути сім днів тиші, - то 4 листопада, мені здається, ми маємо почати розведення і у Петрівському", - анонсував він на спільному брифінгу з генсеком НАТО.
Обстріли в районі Петрівського
Слід відзначити, що ОБСЄ загалом продовжує фіксувати обстріли у районі Петрівського, хоча й за межами ділянки розведення.
Так того ж 29 жовтня спостерігачі місії бачили там обстріли неподалік Богданівки.
"Здійснюючи спостереження з цієї ж позиції та приблизно за 2 км на північний схід від н.п. Богданівка (підконтрольний урядові, 41 км на південний захід від Донецька), команди місії чули 42 постріли та черги зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета, а також 8 вибухів невизначеного походження (усі, за оцінкою, поза ділянкою розведення, але в межах 5 км від її краю)", - йдеться у звіті місії за 29 жовтня.
У зведеннях пресцентру ООС за 29 жовтня обстріли на ділянці розведення біля Петрівського не значаться, однак зафіксовані обстріли біля Богданівки - за межами ділянки.
Третя ділянка розведення
Петрівське-Богданівка - третя "пілотна" ділянка розведення сил на Донбасі - неподалік Докучаєвська на Донеччині.
30 червня українські Об'єднані сили та проросійські формування "ЛНР" відвели своїх бійців на ділянці у Станиці Луганській, а 29 жовтня аналогічне розведення пройшло на другій ділянці у Золотому.
Головною умовою розведення сил є зафіксоване Моніторинговою місією ОБСЄ 7-денне повне перемир'я на кожній з ділянок.
При цьому, прес-центр ООС повідомляв про обстріли на ділянці у Золотому за три дні до розведення там, однак спостерігачі ОБСЄ їх не підтвердили, що і дало змогу почати відведення сил.
Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що розведення у Петрівському може початися через кілька днів після Золотого, однак "якщо там діятиме режим припинення вогню".
"Ми виконуємо нашу частину мирних угод і очікуємо того ж самого від Росії", - наголошував він.
Початок розведення сил на Донбасі є однією з умов проведення зустрічі у "Нормандському форматі" за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.
У 2016 році президент Петро Порошенко робив спроби почати аналогічне розведення, однак після порушень режиму тиші сторони повернулися на свої позиції.
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