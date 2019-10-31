Хлопчика кілька днів намагалися дістати з глибокого колодязя, але він помер
На півдні Індії знайшли мертвим дворічного хлопчика, який впав у колодязь.
Масштабна операція з порятунку хлопчика тривала кілька днів.
Дворічний Суджит Вілсон впав у колодязь загальною глибиною 10 метрів минулої п'ятниці, коли грався на вулиці разом з іншими дітьми.
Спочатку він опинився на глибині близько 10 метрів, але за дні, що минули, кажуть рятувальники, провалився далі у закинутий колодязь, що має глибину 180 метрів.
Рятувальники закачували у криницю кисень, але через бруд він не міг потрапити на ту глибину, де перебуває дитина.
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Чиновники заявили, що для вилучення тіла з колодязя використали "спеціальне обладнання", а команді лікарів "знадобилося близько 45 хвилин, щоб підтвердити смерть та дати спеціальний висновок".
"Ми виявили його тіло таким, що сильно розклалося", - заявив журналістам чиновник Дж. Радхакришнан.
Тіло відправили в урядову лікарню для розтину, а потім передали батькам, які вже поховали його.
За даними місцевих газет, мати дитини спочатку намагалася врятувати сина самотужки. Вона зшила спеціальний мішок, щоб дістати сина, і спробувала забратися в колодязь, благаючи хлопця не плакати. Проте спроба витягти його виявилася безуспішною.
За порятунок дитини на вихідних молилися в багатьох храмах по всій країні - як індуїстських, так і мусульманських та християнських.
У неділю рятувальники почали бурити другу свердловину, після того як спроба пробурити першу провалилася - ґрунт виявився занадто твердим для техніки, яка була в розпорядженні рятувальників.
Місцеві ЗМІ пишуть, що за цілу ніч рятувальники змогли пробурити свердловину на дуже невелику глибину.
Спроби витягти хлопчика за допомогою мотузки так само виявилися безуспішними.
Газети з посиланням на представників адміністрації штату також повідомили, що коли рятувальники спустили у свердловину камеру, то змогли почути дихання дитини.
У червні цього року у штаті Пенджаб стався аналогічний випадок, який закінчився трагедією. Рятувальники упродовж двох днів намагалися дістати дитину, яка так само провалилася в покинутий колодязь, але хлопчик зрештою загинув.
Активісти в Індії закликають запровадити штрафи для тих, хто залишає колодязі, що не використовуються, відкритими.
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