Хлопчика кілька днів намагалися дістати з глибокого колодязя, але він помер

Image caption Дворічний Суджит з мамою

На півдні Індії знайшли мертвим дворічного хлопчика, який впав у колодязь.

Масштабна операція з порятунку хлопчика тривала кілька днів.

Дворічний Суджит Вілсон впав у колодязь загальною глибиною 10 метрів минулої п'ятниці, коли грався на вулиці разом з іншими дітьми.

Спочатку він опинився на глибині близько 10 метрів, але за дні, що минули, кажуть рятувальники, провалився далі у закинутий колодязь, що має глибину 180 метрів.

Рятувальники закачували у криницю кисень, але через бруд він не міг потрапити на ту глибину, де перебуває дитина.

Чиновники заявили, що для вилучення тіла з колодязя використали "спеціальне обладнання", а команді лікарів "знадобилося близько 45 хвилин, щоб підтвердити смерть та дати спеціальний висновок".

"Ми виявили його тіло таким, що сильно розклалося", - заявив журналістам чиновник Дж. Радхакришнан.

Тіло відправили в урядову лікарню для розтину, а потім передали батькам, які вже поховали його.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Операція з порятунку хлопчика тривала кілька днів

За даними місцевих газет, мати дитини спочатку намагалася врятувати сина самотужки. Вона зшила спеціальний мішок, щоб дістати сина, і спробувала забратися в колодязь, благаючи хлопця не плакати. Проте спроба витягти його виявилася безуспішною.

За порятунок дитини на вихідних молилися в багатьох храмах по всій країні - як індуїстських, так і мусульманських та християнських.

У неділю рятувальники почали бурити другу свердловину, після того як спроба пробурити першу провалилася - ґрунт виявився занадто твердим для техніки, яка була в розпорядженні рятувальників.

Місцеві ЗМІ пишуть, що за цілу ніч рятувальники змогли пробурити свердловину на дуже невелику глибину.

Спроби витягти хлопчика за допомогою мотузки так само виявилися безуспішними.

Газети з посиланням на представників адміністрації штату також повідомили, що коли рятувальники спустили у свердловину камеру, то змогли почути дихання дитини.

У червні цього року у штаті Пенджаб стався аналогічний випадок, який закінчився трагедією. Рятувальники упродовж двох днів намагалися дістати дитину, яка так само провалилася в покинутий колодязь, але хлопчик зрештою загинув.

Активісти в Індії закликають запровадити штрафи для тих, хто залишає колодязі, що не використовуються, відкритими.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!