Згоріли живцем: як пасажири готували сніданок та підпалили потяг

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Щонайменше 73 пасажири загинули внаслідок пожежі у потязі в Пакистані, який їхав з Карачі до Равалпінді.

Міністр залізниць шейх Рашид Ахмед заявив, що пожежа була викликана вибухом газового балона, який використали пасажири, аби приготувати сніданок.

Вогонь охопив три вагони. За даними чиновників, багато людей загинули, намагаючись вистрибнути з палаючого поїзда.

Ще 40 людей отримали травми. Чиновники кажуть, що кількість загиблих може зрости.

Аварія трапилася поблизу міста Рахім Яр-Хан на півдні провінції Пенджаб.

Багато пасажирів були паломниками, що прямували до Райвінда поблизу міста Лахор на одну з найбільших щорічних релігійних конференцій Пакистану, організовану місіонерським рухом мусульман-сунітів Таблігі Джамаат.

"Вибухнули дві кухонні плити. Вони готували, у них була олія (для приготування їжі - Ред.), яка збільшила вогонь", - сказав пакистанський міністр.

Він зазначив, що пасажири, які заносять кухонні плити до поїздів, щоб готувати їжу, є загальною проблемою. Продукти до поїздів проносити можна, але газові балони заборонені.

За словами офіційних осіб, на час пожежі 54 людини знаходилося в ​​11-ому вагоні та 78 у вагонах 12 та 13.

Пакистанські чиновники повідомили, що деякі жертви так сильно обгоріли, що їх неможливо ідентифікувати, і треба використовувати аналіз ДНК, щоб з'ясувати, хто загинув.

З іншого боку, повідомлення з місця трагедії свідчать про те, що у поїзді могли бути проблеми з електрикою. Як повідомляється, кілька вцілілих людей заявили, що вважають причиною коротке замикання.

Прем'єр-міністр Імран Хан заявив у Twitter, що "сильно засмучений жахливою трагедією", та наказав провести розслідування.

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Це найгірша катастрофа на залізниці в Пакистані за останні десятиліття.

У країні є велика історія смертельних аварій на залізничному транспорті. Показники нещасних випадків часто високі, оскільки поїзди переповнені пасажирами.

У 2007 році щонайменше 56 людей загинули та понад 120 постраждали в аварії поблизу Мехрабпура.

А в 2005 році понад 130 людей загинули, коли в провінції Сінд зіткнулися три потяги в одній з найгірших катастроф в історії країни.

Переповнений поїзд готувався до тривалої подорожі

Абід Хуссейн, BBC Urdu

Потяг - один з найпопулярніших засобів транспорту в Пакистані, особливо серед незаможних і бідних пакистанців. Побудовані за колоніальних часів британцями, залізниці з'єднують населені пункти по всій довжині країни.

Однак, хоча деякі висококласні поїзди мають спеціальні вагони-їдальні, більшість поїздів країни знаходяться в поганому стані та мають ледве функціонуючі зручності. Тому пасажири вирішують привезти речі з собою або придбати їх на різних залізничних станціях, де зупиняються поїзди.

Вони також користуються тим, що заходи контролю досить слабкі у порівнянні з аеропортами, проносячи заборонені предмети, такі як печі для приготування їжі та каністри з бензином.

Послуга на цьому потязі - так званий Тезгам - одна з найдавніших і найпопулярніших, йде мова про подорож між Карачі на півдні та Равалпінді на півночі.

Подорож займає понад 25 годин, у кожному з вагонів є місце для 60-80 пасажирів на двоярусних ліжках, які ще називають "причалами". Квитки коштують від 1500 рупій (9,60 долара) до 5000 рупій (32 долари), залежно від класу.

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