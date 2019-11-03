Наступний пішов: що Нафтогаз хоче від Газпрому в Стокгольмському арбітражі?

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2 листопада "Нафтогаз" висунув "Газпрому" нові позовні вимоги, які відправили до Стокгольмського арбітражу. Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook. Деталі щодо вимог компанії він пообіцяв оприлюднити пізніше, але зазначив, що сам документ уже перевищує обсягом 500 сторінок.

За словами Юрія Вітренка, компанія розраховує, що новий арбітраж ухвалить рішення у 2021 році, а наступного року він сподівається, що вдасться стягнути з "Газпрому" борг у 3 млрд дол.

Раніше пан Вітренко анонсував, що новий позов "може стати компенсацією за припинення транзиту" після 1 січня 2010 року, коли старий десятирічний контракт на транспортування російського газу до Європи територією України завершиться.

Після чергового раунду переговорів між "Нафтогазом" і "Газпромом"за посередництва Єврокомісії про новий контракт, який завершився безрезультатно, Юрій Вітренко підтвердив ці наміри.

Після переговорів стало відомо, що російська сторона наполягає на тому, аби "Нафтогаз" відступився від своєї перемоги у Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого "Газпром" має сплатити 2,6 млрд доларів на користь української компанії.

Копирайт изображения AFP Image caption На переговорах у Брюсселі російська делегація, очолювана міністром енергетики Олександром Новаком, підтвердила свою вимогу до України відмовитися від судових претензій до "Газпрому"

"Якісь судові претензії, безумовно, не повинні бути на порядку денному, якщо ми говоримо про домовленість", - заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи останні газові переговори.

Про які "судові претензії" йдеться?

Передусім, про масштабну чотирирічну арбітражну суперечку між "Нафтогазом" і "Газпромом" у Стокгольмі.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення, за яким визнав порушення контракту на транспортування газу з боку "Газпрому" на загальну суму у 4,63 млрд доларів. Водночас арбітри вирішили, що 2,1 млрд доларів з цієї суми буде зараховано за отриманий у 2014-2015 роках, але не оплачений "Нафтогазом" газ. Відтак, "Газпром" залишився винним "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів плюс відсотки за час невиконання судового рішення.

"Газпром" практично одразу відмовився виконувати рішення арбітражу і оскаржив його у апеляційному суді округу Свеа у Швеції. Суд спочатку став на бік "Газпрому", не заслухавши "Нафтогаз", але згодом - у вересні 2018 - скасував своє попереднє рішення. Слухання по суті і рішення цього суду очікуються у 2020 році.

Проте оскарження не призупиняє загального виконання рішення арбітражу. Тож "Нафтогаз" намагається стягти борг у примусовому порядку там, де є активи "Газпрому", - у Нідерландах, Великій Британії, Швейцарії, США, Люксембурзі, - там, де зареєстровані "дочки" "Газпрому" або ж компанії, що керують проєктами, пов'язаними із "Газпромом".

Але такі спроби мають і зворотний ефект. Саме національні суди окремих країн можуть призупиняти виконання рішення міжнародного арбітражу до розгляду апеляцій. Саме цим активно користується "Газпром", який оскаржує претензії "Нафтогазу".

Нідерланди

У червні 2018 року "Нафтогаз" подав клопотання про арешт часток "Газпрому" у голландських дочірніх компаніях. Наприклад, під юрисдикцією Нідерландів перебуває Gazprom Holding Cooperatie. Голландський суд задовольнив це клопотання, але шість із семи компаній відмовилися співпрацювати із судовими виконавцями.

У вересні 2018 року "Нафтогаз" також подав заяву до голландського Апеляційного суду щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу. "Газпром" вирішив не захищатися у цій справі.

У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відхилив скаргу "Газпрому" щодо юрисдикції суду, визнавши, що має право виносити рішення щодо примусового виконання рішень Стокгольмського арбітражу на території Нідерландів.

У жовтні 2019 року Окружний суд Амстердаму задовольнив вимогу "Нафтогазу" про арешт 100% акцій дочірньої компанії "Газпрому" - South Stream Transport B.V., що опікується будівництвом Турецького потоку.

Велика Британія

У червні 2018 року Комерційний суд Лондона ухвалив рішення про арешт "Газпрому" в Англії та Уельсі на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Суд також зобов'язав російського газового гіганта скласти список усіх своїх активів в Англії вартістю у понад 50 тис. доларів. Банки, які обслуговують "Газпром", отримали вказівку не здійснювати операції, пов'язані із виведенням активів "Газпрому" з країни.

У березні 2019 року Англійський комерційний суд постановив, що примусове виконання рішень Стокгольмського арбітражу може бути проведене після того, як своє рішення винесе Апеляційний суд округу Свеа. Водночас англійський суд заборонив "Газпрому" приховувати активи у Британії та виводити їх.

Швейцарія

Наприкінці травня 2018 року "Нафтогаз" підтвердив, що звернувся до швейцарських судів з вимогою примусового стягнення коштів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Арешт активів стосувався акцій двох масштабних проєктів - "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

У січні 2019 суд швейцарського кантону Цуг підтвердив, що рішення Стокгольмського арбітражу є чинним і має бути виконаним попри апеляцію "Газпрому" у Швеції. Водночас суд зняв попередній арешт із дебіторської заборгованості "Газпрому", оскільки її наявність не була підтверджена.

Люксембург

У липні 2019 року окружний суд Люксембургу відхилив скаргу "Газпрому" та підтвердив арешт на активи російської компанії на території країни.

Люксембурзькі відділення великих світових банків є безпосередніми кредиторами "Газпрому". Крім того, у Люксембурзі зареєстрована компанія-емітент єврооблігацій "Газпрому" - Gaz Capital SA.

США

У грудні 2018 року "Нафтогаз" подав позови до федеральних судів Нью-Йорку та Техасу. Ці позови спрямовані на отримання доказів для підтримки позиції в судових процесах в Нідерландах і Швейцарії. Федеральний суд США у Нью-Йорку задовольнив вимоги Нафтогазу щодо отримання доказів стосовно активів "Газпрому" у Європі.

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