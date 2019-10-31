В англійському лісі знайшли таємниче стародавнє коло

Копирайт изображения Anne Leaver Image caption Так знайдену пам'ятку у бронзову добу уявляє художник

Раніше невідому пам'ятку бронзової доби знайшли у прадавньому Лісі Діна в графстві Глостершир, після обстеження місцевості пристроєм лазерного сканування з літака.

Ритуальну пам'ятку, відому як кільцевий насип, створили приблизно у 2000 році до н.е.

Вона складається з валу у формі кола з кількома вапняковими каменями, які стоять вертикально.

Археолог Джон Хойл, який знайшов пам'ятку, сказав, що в Глостерширі подібних більше немає, і це "дуже значне" відкриття.

Пам'ятку знайшли під час використання лідара (технології отримання та обробки інформації про віддалені об'єкти за допомогою активних оптичних систем) для аналізу Лісу Діна.

Метод дослідників передбачав використання лазерних променів для створення 3D-опису поверхні землі, з видаленням дерев з ландшафту.

Пан Хойл повідомив, що вивчаючи дані, він помітив "незвичайну" місцевість у формі кола. Спочатку він думав, що це могла бути обладнана артилерійська позиція часів Другої світової війни.

Але відвідавши місцевість, що знаходиться поблизу села Тіденхем, він зрозумів, що йдеться про пам'ятку, яка виникла у 1 500 - 2 500 роках до нашої ери.

Копирайт изображения Forestry Commission Image caption Аналіз місцевості за допомогою лідара виявив незвичайний об'єкт у формі кола

"Це було дуже захопливо. Я розраховував знайти досить багато нових пам'яток за допомогою лідара, але нічого настільки цікавого, як це".

Пам'ятка має діаметр приблизно у 25 метрів. Вал являє собою насип з щебеню шириною 5 метрів, а також має принаймні 10 білих вапнякових стоячих каменів, кожен з яких не перевищує одного метра у висоту.

Пан Хойл повідомив, що кільцеві насипи були "поширеними у високогірних районах, у таких місцях, як Дербішир, Нортумберленд та Уельс", але це єдиний відомий напис у Глостерширі.

Image caption Археолог Джон Хойл вважає знахідку у прадавньому лісі дуже важливою

"Ніхто точно не знає, для чого вони використовувалися. Деякі зі знайдених асоціювалися з похованнями, і часто в таких місцях є залишки деревного вугілля, що свідчить про ритуали, пов'язані з вогнем", - додав він.

Знахідку представлять у новій книзі пана Хойла - "Приховані пейзажі Лісу Діна".

Image caption Так виглядає один зі стоячих каменів

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