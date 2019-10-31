В Японії згорів замок XIV століття зі списку спадщини ЮНЕСКО

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Замок Сюрі в японській префектурі Окінава згорів після 11-годинної пожежі, повідомляють японські ЗМІ. Він був побудований у XIV столітті і занесений у список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Пожежа виникла у залі головного корпусу замку в ніч на четвер. В момент загоряння у замку не було людей, ніхто не постраждав. Причини пожежі наразі з'ясовуються.

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Пожежа розповсюдилася площею понад 6 тисяч квадратних метрів і повністю знищила сім споруд, включно із головною будівлею комплексу.

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Як повідомляє місцева поліція, перед пожежею в замку проходив фестиваль культури держави Рюкю, і 30 жовтня персонал активно готувався до одного зі святкових заходів.

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Генеральний секретар японського уряду Єсіхіде Суга у четвер повідомив, що влада докладе усіх зусиль для відновлення замку.

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Замок Сюрі був зведений у XIV - XV століттях і вважається одним із головних символів стародавньої культури Окінави. Комплекс слугував резиденцією монарха в часи існування держави Рюкю.

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У 1945 році під час Битви за Окінаву у підвалі замка був розташований штаб Імператорської армії Японії. 25-25 травня замок обстрілювала артилерія американського лінкора "Міссісіпі", після чого там сталася пожежа.

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Замок Сюрі тривалий час стояв у руїнах. Реставрація середньовічної будівлі розпочалася тільки у 1980-х роках, а для відвідувачів він був відкритий у 1992 році.

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У 2000 році замок Сюрі був внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО разом з іншими пам'ятками стародавнього царства на островах Рюкю в префектурі Окінава.

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