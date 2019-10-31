Як зробити так, щоб вашу переписку не підгледіли. Інструкція для депутатів

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У депутатів Верховної Ради проблема: їхні листування вже не вперше потрапляють в об'єктив фотографів, а потім - у соцмережі.

За останні місяці вся країна дізналася деталі особистого спілкування одразу кількох парламентарів, за які їм потім доводилося вибачатися або виправдовуватися.

У перший же день роботи нової Ради "відзначилися" депутати Ліза Богуцька та Михайло Радуцький. Перша розповіла невідомій співрозмовниці про путч, який нібито готує Петро Порошенко, другий - не підбирав цензурних слів, обговорюючи кандидатів на посаду міністра здоров'я.

Результат - обидва стали об'єктами насмішок у соцмережах.

Але гіркий досвід колег інших депутатів, здається, так нічому і не навчив. Фотографії їхніх листувань продовжують потрапляти у ЗМІ та соцмережі.

Країна дізналася, зокрема, що Олена Криворучкіна після голосування за зняття недоторканності з депутатів хотіла "кохатися день і ніч", а Ілля Кива листується з абонентом "Юля конкурс краси Одеса".

Наприкінці жовтня черга дійшла до голови комітету з питань зовнішньої політики Богдана Яременка, який, схоже, цікавився умовами зустрічі з невідомою абоненткою. Та відповіла: "Секс захищений, класика і орал. Анальний - табу. Година - 100 доларів. Дві години - 150. На ніч не лишаюся".

(Сам Яременко згодом пояснив у фейсбуці, що ця переписка нібито було його спланованим розіграшем журналістів. Пізніше він видалив цей пост і вибачився перед дружиною, дітьми і президентом).

Що робити?

Можливо, найкориснішу пораду щодо захисту особистих листувань парламентарям-новачкам можуть дати екснардепи.

Приміром, Ігор Попов, депутат Ради попереднього скликання, ще у серпні пояснював: щоб сховатися від журналістів, треба листуватися під балконом, де розташована ложа преси, так об'єктиви камер нічого не побачать.

Але, як свідчить ще одне листування Богдана Яременка, оприлюднене виданням "Страна.ua", - вдалий, здавалося б, вибір місця в залі Верховної Ради - ще не запорука успіху.

В одному з повідомлень депутат пояснював: "Ми були переконані, що наш куток захищений". Як виявилося, ні.

Чи є ще якісь способи захистити таємницю особистого листування? Є.

На ринку вже не перший рік доступні спеціальні "антишпигунські" плівки для екранів смартфонів та планшетів. Вони створені саме для того, щоб приховати листування та іншу конфіденційну інформацію від допитливих очей.

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Такі плівки оснащені поляризаційним фільтром, який частково затемнює екран і зменшує його кут огляду.

Люди, які дивитимуться на нього збоку, майже не мають шансів розгледіти, що саме зображено на дисплеї.

В Youtube є чимало відео, які демонструють, як саме працюють такі плівки. Ось одне із них.

Де взяти антишпигунський екран? Приміром, замовити у відомих інтернет-магазинах.

На Amazon та AliExpress за запитами "Anti Spy Glass" або "Anti Spy Screen Protector" є сотні пропозицій.

Більшість коштує до 15 доларів.

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