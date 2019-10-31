Українагейт: резолюцію про початок імпічменту Трампа схвалили. Що вона змінює?

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Конгрес США схвалив резолюцію про початок процедури імпічменту Дональда Трампа. За його відсторонення від влади проголосувала більшість членів Палати представників.

Для схвалення резолюції достатньо простої більшості голосів. Зрештою її підтримали 232 члени палати, яка контролюється демократами, 196 проголосували проти.

Сам Дональд Трамп вже відреагував на результати голосування у своєму твіттері: "Це найбільше в історії полювання на відьом", - написав президент.

Менеджер компанії Трампа з підготовки до наступних президентських виборів Бред Паскаль був більш багатослівним.

"Це голосування демонструє, що весь імпічмент від самого початку був аферою, і Ненсі Пелосі [спікер Палати представників] не може зробити його легітимним. Кожен може прочитати стенограму телефонної розмови з Україною і переконатися в тому, що там не було ніякого обміну послугами, і ніяких підстав відміняти результати виборів 2016 року", - додав менеджер кампанії Трампа.

Підсумки голосування важко назвати несподіваними.

До голосування лише троє демократів у Палаті представників заявили, що не будуть підтримувати резолюцію, а шість представників республіканської партії у Конгресі повідомили, що виступають за проведення розслідування, яке отримало назву "Українагейт".

Навіщо потрібна ця резолюція?

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Представники демократів оголосили про намір розпочати процедуру імпічменту президента Трампа у вересні цього року - після того, як стали відомі подробиці розмови президента США з Володимиром Зеленським.

У скарзі, яку після цього написав анонімний представник спецслужб, йшлося, що Трамп вимагав в українського колеги розпочати розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, якого вважають найбільш імовірним суперником Трампа на майбутніх президентських виборах.

Формальну процедуру підготовки до відсторонення діючого президента від влади демократи проводять вже два місяці, проте Білий дім та республіканці неодноразово заявляли, що це розслідування не можна вважати легітимним.

Що змінить резолюція?

До цього будь-які слухання, запити документів і виклики свідків в рамках процедури імпічменту міг ініціювати лише голова комітету з питань розвідки Палати представників Адам Шифф і юридичний комітет Конгресу.

Схвалення резолюції дає опонентам президента нові можливості.

Комітет з питань розвідки отримає право публікувати стенограми слухань, які проходили в закритому режимі і до схвалення резолюції вважалися секретними. Одночасно комітет може проводити відкриті та публічні слухання з питань, які до цього могли бути засекречені з огляду на питання нацбезпеки.

Також резолюція дозволить голові комітету з розвідки і його заступникам ставити свідкам власні запитання - до цього вони могли лише проводити слухання, виступаючи з коментарями. Право ставити запитання і допитувати свідків протягом 45 хвилин отримають і працівники апарату комітету з розвідки.

Окрім того, резолюція надає право юридичному комітету висувати звинувачення щодо президента США і виступати з обґрунтуванням цих звинувачень.

При цьому певні права отримають і республіканці. Приміром, прибічники Трампа, які є членами комітету з розвідки Палати представників, також отримають можливість викликати власних свідків і надсилати повістки про надання документів. Щоправда, щоб зробити це, їм знадобиться схвалення голови або більшості членів комітету.

Президент США і представники його юридичної команди також отримають право бути присутніми на засідання юридичного комітету Палати представників, які мають стосунок до процедури імпічменту.

Вони зможуть представляти і викликати власних свідків, надавати документи, а також ініціювати перехресні допити.

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