Померла єнотиха Пампкін, в якої було 1,4 мільойна підписників в Instagram

Копирайт изображения PumpkinTheRaccoon/Instagram

Пампкін, найпопулярніша єнотиха Instagram, в якого було понад 1,4 мільйона підписників, померла у віці чотирьох років.

ЇЇ власниця, Лора Янг, повідомила, що вона пішла з життя близько двох тижнів тому.

"Її смерть стала для нас справжнім шоком, ми все ще намагаємося з цим змиритися", - написала вона.

Жінка знайшла новонароджену тварину під деревом на Багамах. В неї була пошкоджена лапа.

Мама єнотихи покинула її, і оскільки поряд не знайшлося жодного притулку для тварин, пані Янг вирішила забрати її до себе.

Жінка створила для Пампкін акаунт в Instagram у 2014 році - відтоді кількість підписників, які спостерігали за її пригодами, постійно зростала.

Пампкін, зокрема, допомагала привертати увагу до серйозних питань - приміром, в її акаунті збирали кошти на благодійність.

Для Лори та її родини єнотиха була не просто інтернет-зіркою. Жінка зізнається, що Пампкін встигла стати справжнім членом родини.

"Упродовж останніх п'яти років ця маленька дівчинка завжди була біля мене - ми пройшли крізь щастя і сльози. Мені подобається думати, що вона допомогла мені підготуватися до материнства".

"Пампкін злизувала сльози з мого обличчя, і це змушувало мене сміятися. Так бувало багато разів", - каже пані Янг.

За її словами, акаунт єнотихи й надалі буде активним - щоб вшанувати пам'ять тварини.

"Я й надалі вестиму його. Формат буде іншим, але це важливо для мене, щоб віддати шану нашій дівчинці Пампкін".

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