Померла єнотиха Пампкін, в якої було 1,4 мільойна підписників в Instagram
Пампкін, найпопулярніша єнотиха Instagram, в якого було понад 1,4 мільйона підписників, померла у віці чотирьох років.
ЇЇ власниця, Лора Янг, повідомила, що вона пішла з життя близько двох тижнів тому.
"Її смерть стала для нас справжнім шоком, ми все ще намагаємося з цим змиритися", - написала вона.
Жінка знайшла новонароджену тварину під деревом на Багамах. В неї була пошкоджена лапа.
Мама єнотихи покинула її, і оскільки поряд не знайшлося жодного притулку для тварин, пані Янг вирішила забрати її до себе.
Жінка створила для Пампкін акаунт в Instagram у 2014 році - відтоді кількість підписників, які спостерігали за її пригодами, постійно зростала.
Пампкін, зокрема, допомагала привертати увагу до серйозних питань - приміром, в її акаунті збирали кошти на благодійність.
Для Лори та її родини єнотиха була не просто інтернет-зіркою. Жінка зізнається, що Пампкін встигла стати справжнім членом родини.
"Упродовж останніх п'яти років ця маленька дівчинка завжди була біля мене - ми пройшли крізь щастя і сльози. Мені подобається думати, що вона допомогла мені підготуватися до материнства".
"Пампкін злизувала сльози з мого обличчя, і це змушувало мене сміятися. Так бувало багато разів", - каже пані Янг.
За її словами, акаунт єнотихи й надалі буде активним - щоб вшанувати пам'ять тварини.
"Я й надалі вестиму його. Формат буде іншим, але це важливо для мене, щоб віддати шану нашій дівчинці Пампкін".
Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.