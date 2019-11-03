Алергія на арахіс: як імунотерапія може врятувати

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Імунотерапія ефективно допомагає лікувати алергію на арахіс, стверджують медики, але до повного одужання ще далеко.

Вчені лондонського Королівського коледжу дослідили поведінку клітин пацієнтів під час імунотерапії і виявили, що вона не змінилася. За їхніми словами, імунотерапія "захищає (від алергії на арахіс - Ред.), але не лікує" її повністю.

Приблизно 2% дітей у Великій Британії страждають на цей вид алергії. І ліків проти неї немає.

Єдине, що можна зробити, - відмовитися від арахісу.

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Під час імунотерапії людям щодня давали невелику кількість речовини, що викликає в них алергію, - арахісу.

Це спонукало імунну систему виробляти антитіла, які знижують алергічну реакцію організму. Тому, якщо організм випадково отримає невелику кількість арахісу, він впорається, серйозної реакції не буде.

До участі в дослідженні залучили 100 британців.

Науковці з лондонської дитячої лікарні хотіли дослідити поведінку клітин, щоб дізнатись: потребують пацієнти продовження лікування чи вони можуть їсти арахіс без жодних хвилювань.

Під час дослідження, результати якого були опубліковані в Journal of Allergy and Clinical Immunology, вони перевірили зразки 14 пацієнтів до та після лікування.

І виявили: якщо антитіл до алергії у крові не було, алергічні клітини реагували так само, як і до лікування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Арахіс є одним з факторів, що найчастіше викликають алергію

Лікар Олександра Сантос, яка очолила дослідження, сказала:

"Вкрай необхідно лікувати алергію на арахіс та інші харчі. Наразі імунотерапія є єдиним варіантом лікування, який ми можемо запропонувати пацієнтам з таким видом алергії. Питання в тому, чи може імунотерапія "відключити" алергічну реакцію".

Лікар пояснила: було б корисно казати людям, що захист буде лише упродовж того часу, коли триває імунотерапія.

"Наприклад, підлітки не особливо послідовні, - додала вона. - Можуть перервати лікування, тому вони більш схильні до ризику випадкового впливу".

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Керівник Лондонського центру алергології та імунології Аміна Ворнер сказала: "Не дуже приємно жити з усвідомленням того, що алергія на арахіс може призвести до анафілактичного шоку, це додає тривожності та стресу. Радості це не додає.

Нові методи терапії, орієнтовані на усунення ризику випадкового впливу шляхом вживання невеликої кількості арахісового білка, можуть дати надію "арахісовим" алергікам. Це, можливо, не ліки (сподіваюся, колись їх все-таки отримають), але імунотерапія - позитивний крок у лікуванні, що забезпечує рівень захисту, якого раніше не було".

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