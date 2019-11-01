Мешканці Каталонії масово здаються судам. Що відбувається?
Сотні мешканців Каталонії вирушили до судів різних міст країни, аби оформити "явку з повинною" на знак солідарності з лідерами руху за незалежність регіону від Іспанії, яких засудили до кількох років в'язниці.
Як повідомляє місцеве видання La Vanguardia, черги перед судами утворилися в найбільших містах країни - Жироні, Таррагоні, Льє́йді та в Барселоні. Активісти хочуть заявити про свою провину за тими ж статтями, за якими засудили лідерів руху.
Акцію підтримав і президент Женералітету Каталонії - каталонського уряду - Кім Торра. Як пише El Pais, у четвер Торра в супроводі низки каталонських чиновників прийшов до Палацу правосуддя Барселони і теж оформив "явки з повинною".
"Нас не може лякати реалізація наших прав, навіть попри постійні погрози, навіть попри зневагу, з якою до нас ставляться", - заявив Торра.
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Очільник Каталонії та інші активісти вимагають, аби щодо них відкрили справи про участь в демонстраціях за незалежність Каталонії у 2017 році і щодо участі в референдумі про незалежність регіону 1 жовтня 2017 року, який влада Іспанії визнала незаконним.
"Судову" акцію підтримала організація Òmnium Cultural, яка в своєму Twitter опублікувала фотографії довгих черг перед судами в різних містах Каталонії.
Організація також публікує відеозапис, на якому видно, як десятки активістів пікетують одну з установ, тримаючи в руках папери.
Судова влада Жирони, Льєйди і Таррагони оголосила присутнім, що може реєструвати не більш як 25 заяв на явку з повинною протягом доби. Таке рішення ухвалив Верховний суд Каталонії, щоб кампанія не паралізувала щоденну роботу судів.
"Проблеми співіснування"
У четвер стало відомо, що прокуратура Іспанії має намір попросити суд видати європейські ордери на арешт двох колишніх членів каталонського уряду Антоні Коміна і Клари Понсаті, які втекли з країни в 2017 році.
14 жовтня Верховний суд Іспанії видав новий європейський і міжнародний ордер на арешт колишнього очільника каталонського уряду Карлеса Пучдемона, якого звинувачують у підбурюванні до заколоту і розтраті бюджетних коштів.
Напередодні виконувач обов'язків голови уряду Іспанії Педро Санчес заявив, що Каталонія ніколи не вийде зі складу Іспанії.
"Проблема в Каталонії полягає не в незалежності, якої ніколи не станеться. В Каталонії є проблема співіснування. Ми є свідками провалу руху за незалежність з політичної точки зору", - сказав Санчес в інтерв'ю телеканалу Antena 3.
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У жовтні 2017 року за підсумками референдуму за незалежність Каталонії 90,18% учасників голосування підтримали незалежність регіону, проти незалежності виступили 7,83%. Конституційний суд Іспанії тимчасово зупинив дію всіх документів з приводу голосування і визнав плебісцит незаконним.
У жовтні 2019 року кілька каталонських політиків, причетних до організації референдуму про незалежність, були засуджені до тюремного ув'язнення на строки до 13 років.