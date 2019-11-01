Мешканці Каталонії масово здаються судам. Що відбувається?

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Сотні мешканців Каталонії вирушили до судів різних міст країни, аби оформити "явку з повинною" на знак солідарності з лідерами руху за незалежність регіону від Іспанії, яких засудили до кількох років в'язниці.

Як повідомляє місцеве видання La Vanguardia, черги перед судами утворилися в найбільших містах країни - Жироні, Таррагоні, Льє́йді та в Барселоні. Активісти хочуть заявити про свою провину за тими ж статтями, за якими засудили лідерів руху.

Акцію підтримав і президент Женералітету Каталонії - каталонського уряду - Кім Торра. Як пише El Pais, у четвер Торра в супроводі низки каталонських чиновників прийшов до Палацу правосуддя Барселони і теж оформив "явки з повинною".

"Нас не може лякати реалізація наших прав, навіть попри постійні погрози, навіть попри зневагу, з якою до нас ставляться", - заявив Торра.

Очільник Каталонії та інші активісти вимагають, аби щодо них відкрили справи про участь в демонстраціях за незалежність Каталонії у 2017 році і щодо участі в референдумі про незалежність регіону 1 жовтня 2017 року, який влада Іспанії визнала незаконним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Масові протести прихильників незалежності Каталонії тривають вже кілька тижнів

"Судову" акцію підтримала організація Òmnium Cultural, яка в своєму Twitter опублікувала фотографії довгих черг перед судами в різних містах Каталонії.

Організація також публікує відеозапис, на якому видно, як десятки активістів пікетують одну з установ, тримаючи в руках папери.

Судова влада Жирони, Льєйди і Таррагони оголосила присутнім, що може реєструвати не більш як 25 заяв на явку з повинною протягом доби. Таке рішення ухвалив Верховний суд Каталонії, щоб кампанія не паралізувала щоденну роботу судів.

"Проблеми співіснування"

У четвер стало відомо, що прокуратура Іспанії має намір попросити суд видати європейські ордери на арешт двох колишніх членів каталонського уряду Антоні Коміна і Клари Понсаті, які втекли з країни в 2017 році.

14 жовтня Верховний суд Іспанії видав новий європейський і міжнародний ордер на арешт колишнього очільника каталонського уряду Карлеса Пучдемона, якого звинувачують у підбурюванні до заколоту і розтраті бюджетних коштів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Очільник іспанського уряду соціаліст Педро Санчес обіцяє не допустити незалежності Каталонії

Напередодні виконувач обов'язків голови уряду Іспанії Педро Санчес заявив, що Каталонія ніколи не вийде зі складу Іспанії.

"Проблема в Каталонії полягає не в незалежності, якої ніколи не станеться. В Каталонії є проблема співіснування. Ми є свідками провалу руху за незалежність з політичної точки зору", - сказав Санчес в інтерв'ю телеканалу Antena 3.

У жовтні 2017 року за підсумками референдуму за незалежність Каталонії 90,18% учасників голосування підтримали незалежність регіону, проти незалежності виступили 7,83%. Конституційний суд Іспанії тимчасово зупинив дію всіх документів з приводу голосування і визнав плебісцит незаконним.

У жовтні 2019 року кілька каталонських політиків, причетних до організації референдуму про незалежність, були засуджені до тюремного ув'язнення на строки до 13 років.