Копирайт изображения Reuters Image caption У резиденції Мар-а-Лаго Дональд Трамп провів 99 днів з моменту вступу на посаду 20 січня 2017 року

Президент США Дональд Трамп оголосив, що зробить свою резиденцію у Флориді постійним місцем проживання замість Trump Tower у Нью-Йорку.

Він заявив, що до нього погано ставилися політики-лідери Нью-Йорка, попри те, що він сплатив мільйони доларів податків там.

Дональд Трамп народився саме а Нью-Йорку, але багато часу проводить у своєму маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч у Флориді.

Президент-республіканець неодноразово конфліктував з губернатором штату Нью-Йорк Ендрю Куомо та мером Нью-Йорка Біллом де Блазіо.

Обидва політики є демократами. Вони привітали новину, що президент тепер буде офіційно пов'язаний з Флоридою.

"Не дозволяйте, аби двері вдарили вас на виході чи щось інше", - написав у Twitter Білл де Блазіо.

Пан Куомо поставив під сумнів твердження Дональда Трампа про те, що він платив великі податки.

"Він весь ваш, Флоридо", - додав губернатор штату Нью-Йорк у Twitter.

Дональд Трамп ніколи не публікував своїх податкових декларацій і відмовляється розголошувати особисту інформацію.

Він є власником Мар-а-Лаго з 1985 року і часто подорожує між ним та Білим домом.

Президент Трамп балотується на другий термін на виборах 2020 року.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump 1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 листопада 2019 р.

Дональд Трамп сказав, що цінує Нью-Йорк, але додав: "На жаль, попри те, що я сплачую мільйони доларів міських, місцевих податків та податків штату щороку, до мене дуже погано ставилися політичні лідери як міста, так і штату. Мало хто ставився гірше".

The New York Times повідомляла, що президент Трамп та його дружина Меланія подали заяву на реєстрацію проживання у Флориді у вересні.

Згідно з документами, отриманими журналістами, "інші місця проживання" Дональда Трампа включають Білий дім та його приватний гольф-клуб в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

Квартира в Trump Tower, на Мангеттені, була основним місцем проживання пана Трампа з 1983 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп проживав у Trump Tower з 1983 року, але після обрання на посаду президента він був тут лише 20 разів

За інформацією NBC News, президент Трамп прожив в резиденції Мар-а-Лаго 99 днів у порівнянні з 20 днями у Trump Tower з моменту вступу на посаду 20 січня 2017 року.

Білий дім не коментує причини, через які президент вирішив змінити постійну адресу, але New York Times цитує близьку до президента людину, яка пояснила, що йдеться про податки.

У штаті Флорида немає податку на прибуток та податку на спадщину.

На початку цього місяця суддя зобов'язав Дональда Трампа свої податкові декларації за понад вісім років слідчим штату Нью-Йорк.

Рішення судді має допомогти розслідувати звинувачення у виплаті грошей двом жінкам, які стверджують, що мали стосунки з паном Трампом.

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