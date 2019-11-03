Трамп чекає на Зеленського у Вашингтоні: "Він - хороша людина"

Копирайт изображения SAUL LOEB Getty Images Image caption Трамп вже зустрічався з Зеленським у Нью-Йорку. Тепер він хоче зустрітися у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Про це він розповів журналістам на південній галявині своєї резиденції у Вашингтоні.

"Я думаю, що він (Зеленський - Ред.) ймовірно приїде. Я б запросив його, він хороша людина", - сказав Трамп репортерам і додав, що говорив з президентом Україні двічі.

"Я б дуже хотів, щоб він приїхав до Білого дому, якщо він захоче приїхати. Думаю, він приїде дуже скоро", - додав президент США.

Також Дональд Трамп заявив, що Зеленський був обраний президентом в умовах неймовірної корупції в Україні, яка його дуже турбує.

Восени 2019 року в США розгорівся величезний політичний скандал навколо телефонної розмови Трампа із Зеленським. Причиною стали публікації ЗМІ, в яких з посиланнями на інформатора йшлося, що Трамп нібито тиснув на Зеленського, домагаючись почати розслідування в Україні однієї справи.

Йшлося про Хантера Байдена, сина одного з основних кандидатів в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена.

Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського. Президенти США і України зустрічалися у вересні під час саміту ООН у Нью-Йорку.

В результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

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