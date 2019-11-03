Трамп чекає на Зеленського у Вашингтоні: "Він - хороша людина"
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Про це він розповів журналістам на південній галявині своєї резиденції у Вашингтоні.
- Імпічмент Трампа: президент вилаявся на демократів
- Як імпічмент може допомогти Трампу на виборах-2020
- "Хвилювався про наслідки для України": у справі Трампа свідчитиме вихідець з Києва
"Я думаю, що він (Зеленський - Ред.) ймовірно приїде. Я б запросив його, він хороша людина", - сказав Трамп репортерам і додав, що говорив з президентом Україні двічі.
"Я б дуже хотів, щоб він приїхав до Білого дому, якщо він захоче приїхати. Думаю, він приїде дуже скоро", - додав президент США.
Також Дональд Трамп заявив, що Зеленський був обраний президентом в умовах неймовірної корупції в Україні, яка його дуже турбує.
Восени 2019 року в США розгорівся величезний політичний скандал навколо телефонної розмови Трампа із Зеленським. Причиною стали публікації ЗМІ, в яких з посиланнями на інформатора йшлося, що Трамп нібито тиснув на Зеленського, домагаючись почати розслідування в Україні однієї справи.
Йшлося про Хантера Байдена, сина одного з основних кандидатів в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена.
Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського. Президенти США і України зустрічалися у вересні під час саміту ООН у Нью-Йорку.
В результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!