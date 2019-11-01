У Житомирі масаж закінчився для чоловіка зламаним хребтом

Копирайт изображения УНІАН Image caption Масаж може бути небезпечним

У Житомирі чоловіку зламали хребет під час масажу. Тепер це розслідує поліція.

За словами 44-річного чоловіка, на початку жовтня він сходив на масаж, але той виявився настільки інтенсивним, що з масажного кабінету його забрала швидка.

"За попереднім висновком судово-медичного огляду, у потерпілого діагностовано закриту хребтову травму та компресійні переломи кількох шийних та грудних хребців, що є тяжкими тілесними ушкодженнями", - повідомляє поліція.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про "неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником".

Якщо доведуть вину масажиста, йому загрожує два роки в'язниці.

Назву масажного салону в поліції не розкривають.

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