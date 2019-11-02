Копирайт изображения Уніан Image caption Ярослав Дубневич

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід депутату Ярославу Дубневичу у вигляді застави розміром 100 млн грн.

Він має внести ці кошти протягом п'яти днів. Інакше запобіжний захід можуть переглянути, зокрема призначити арешт.

Також він зобов'язаний здати закордонні паспорти й носити електронний браслет контролю за пересуванням.

Суддя близько п'яти годин була у нарадчій кімнаті, перш ніж оголосити рішення.

А перед винесенням вердикту суддею, Ярослав Дубневич запевнив, що "не збирається тікати і залишати країну".

Він також подякував депутатам-мажоритарникам, які висловили готовність взяти його на поруки: "Це ще раз доводить, що вони переконані, що немає доказів моєї винуватості".

Прокурори просили взяти Дубневича під варту з можливістю застави 93 млн грн, а адвокати - обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання або взяття на поруки народними депутатами.

Напередодні Верховна Рада дала дозвіл на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт відомого у транспортній сфері депутата парламенту Ярослава Дубневича.

Його підозрюють у вчинені корупційних злочинів у справі про розкрадання 93 мільйонів гривень під час закупівель на залізниці.

Справу розслідує Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Ярослав Дубневич заперечує свою провину та називає обвинувачення "політичним популізмом".

Наразі пан Дубневич входить у парламентську групу "За майбутнє", представники якої просили випустити свого колегу на поруки. Серед них були Віктор Бондар, Віктор Балога, Антон Кіссе та Тарас Батенко.

У чому обвинувачують Дубневича

Ярослава Дубневича звинувачують у заволодінні державним майном шляхом зловживання службовим становищем (пункт 5 статті 191 Кримінального кодексу).

За версією слідства, ці дії пана Дубневича спричинили державі збитки у розмірі 93 млн 277 тисяч грн.

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Слідство вважає, що, будучи народним депутатом сьомого та восьмого скликань і перебуваючи на посаді голови комітету ВР з питань транспорту, він знав про фінансовий стан "Укрзалізниці", зокрема, про потреби при проведенні державних закупівель і використав це у власних інтересах.

Ярославу Дубневичу закидають те, що він нібито впливав на засновників та посадових осіб "Укрзалізниці" під час проведення держзакупівель.

За словами слідчих, пан Дубневич контролював суб'єкт, який виробляв специфічні деталі - стрілочні переводи, і водночас контролював державне підприємство залізниці, яке їх купувало.

Генпрокурор Руслан Рябошапка раніше вказував, що один помічник депутата на громадських засадах був керівником державного заводу, який виробляє стрілочні переводи, а інший помічник був керівником підприємства, яке закуповувало для залізниці ці стрілочні переводи.

Ці підприємства мали провести закупівлі напряму, проте вони залучили дві фірми-"прокладки", що призвело до завищення вартості. При чому керівники підприємств під час закупівлі нібито просили дозволу у Дубневича.

У справі також фігурують інші запчастини для залізниці.

Загалом у цій справі підозри вручено вісьмом особам.

Хто такий Ярослав Дубневич

Ярослав Дубневич заперечує обвинувачення слідчих.

"Стверджую, що не вчиняв того, у чому мене підозрюють", - заявив депутат.

Він називає справу проти себе політичним популізмом.

Народний депутат Ярослав Дубневич переміг на парламентських виборах як самовисуванець в одномандатному окрузі № 120 у Львівській області. Наразі він є представником парламентської групи "За майбутнє".

Раніше він був депутатом від партії БПП та очолював транспортний комітет Верховної Ради.

Ярослава Дубневича називають одним з найвпливовіших людей у транспортній сфері України, зокрема у системі закупівель "Укрзалізниці".

Компанія, якою до обрання у парламент володів пан Дубневич, - "Корпорація КРТ", вигравала значну частину тендерів на постачання запчастин державному монополісту на сотні мільйонів гривень щорічно.

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Зараз її співвласником є дружина пана Дубневича, а сам він досі є її кінцевим бенефіціаром.

У своїй декларації Ярослав Дубневич показав авторське право на майже 50 деталей, необхідних для ремонту та монтажу залізничних колій.

Також у декларації бізнесмена є майже 90 об'єктів нерухомості - квартир, будинків та земельних ділянок. У декларації є ще понад 10 інших компаній.

У політика в декларації значиться і велика кількість готівки - 3,6 млн доларів.

Попередній міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово скаржився на великий вплив пана Дубневича на залізницю та вказував на пов'язані з цим корупційні схеми.

Проте пан Дубневич спростував ці слова у судовому порядку.

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