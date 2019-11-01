"Друг Зеленського і Богдана". СБУ затримала чоловіка, який "торгував" посадами

Копирайт изображения Служба безпеки України

У Києві працівники Служби безпеки затримали чоловіка, який видавав себе за товариша вищих посадових осіб держави: Володимира Зеленського, Дмитра Разумкова, Андрія Богдана.

Чоловік запевняв потерпілих, що може використати зв'язки для призначення їх на деякі керівні посади.

"Створюючи враження про серйозність своїх зв'язків і вплив на політичну ситуацію, у тому числі, на вирішення кадрових питань щодо призначення на керівні посади в органи влади, він вводив потерпілих в оману та намагався заволодіти грошовими коштами в особливо великих розмірах", - кажуть у Генпрокуратурі.

Затриманий обіцяв одному з потерпілих посприяти його призначенню на посаду заступника одного з державних підприємств у сфері освіти і просив за це понад 50 тисяч доларів.

Він казав, що передасть ці кошти "кураторам", але, як кажуть в ГПУ, насправді він планував заволодіти ними.

Копирайт изображения Служба безпеки України

Копирайт изображения Служба безпеки України

Чоловіка затримали у четвер, 31 жовтня, одразу після того, як він отримав кошти, які вимагав від потерпілих.

В СБУ додають, що в одному з інших епізодів за працевлаштування на посаду директора одного з держпідприємств він вимагав майже 1,5 мільйона доларів.

Чоловіка повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема, й про шахрайство.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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