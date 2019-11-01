Американку знайшли мертвою з двометровим пітоном на шиї

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У штаті Індіана знайшли тіло 36-річної Лори Хьорст: її шию обвив сітчастий пітон завдовжки близько 2,4 м.

Коли поліцейські прибули на виклик, жінка вже не подавала ознак життя.

В будинку, що розташований в містечку Оксфорд, також виявили ще 140 змій. За попередніми даними, будівля використовувалася саме для утримання плазунів.

Лора Хьорст була власницею приблизно 20 із цих змій, зазвичай вона приїздила до цього будинку двічі на тиждень.

Будинок, згідно з повідомленнями, належить шерифу округу Бентон Дону Мансону - сам він мешкає по сусідству.

Журналістам видання Journal and Courier він розповів, що знайшов тіло пані Хьорст на підлозі.

За його словами, смерть жінки - це справжня трагедія.

Представник поліції Кім Райлі каже, що особа, яка виявила пані Хьорст, змогла зняти пітона з її шиї, але лікарі швидкої, що прибули на виклик, врятувати її вже не могли.

За даними CNN, жінка приїхала до будинку, щоб перевірити, чи все в порядку з її зміями.

Кілька фактів про сітчастих пітонів

Це найдовші змії у світі, їхня довжина може сягати 10 метрів

Вага сітчастих пітонів може сягати 145 кілограмів

Зазвичай вони живуть у густих вологих лісах і тримаються подалі від людей

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